Los premios The Best 2025 de la FIFA serán la décima entrega de los premios que entregados por el ente madre del futbol mundial en reconocimiento a los miembros más destacados del futbol. Los mismos serán entregados en resultado de las actuaciones durante el periodo del 11 de agosto del 2024 al 2 de agosto del 2025.

Publicidad

Publicidad

En esta jornada 6 de noviembre se dieron a conocer a los nominados en las diferentes categorías de la gala. Y hay uno en particular que es motivo de orgullo para todo México. Y es que Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, fue nominado en la terna de Mejor Entrenador Masculino.

Tweet placeholder

Así lo presentó la organización en su web oficial: “Aguirre, que disfruta de su tercera etapa como seleccionador de México, ha conseguido un 2025 repleto de trofeos, mientras el país se prepara para coorganizar la Copa Mundial de la FIFA 2026“.

Publicidad

Publicidad

Y agregaron “En marzo, llevó a El Tri a su primer triunfo en la Liga de Naciones de la CONCACAF, tras una dramática victoria por 2-1 sobre Panamá en la final disputada en Los Ángeles. Cuatro meses después, México revalidó su título de la Copa Oro de la CONCACAF por primera vez desde 2011, tras remontar y vencer a Estados Unidos en Houston“.

Todos los nominados al Mejor Entrenador Masculino de la FIFA 2025

Javier Aguirre – Selección México

Mikel Arteta – Arsenal (Inglaterra)

Luis Enrique – PSG (Francia)

Hans-Dieter Flick – Barcelona (España)

Enzo Maresca – Chelsea (Inglaterra)

Roberto Martínez – Selección Portugal

Arne Slot – Liverpool (Inglaterra)

ver también David Faitelson reveló el nombre del sorpresivo jugador que sería convocado por Javier Aguirre en México

¿Cuándo se da a conocer al ganador del Mejor Entrenador Masculino de la FIFA 2025?

Cabe recordar que la ceremonia de los premios The Best de la FIFA se entregarán en enero de 2026, aunque la fecha exacta y el lugar aún no se han anunciado oficialmente. Por lo general, el evento toma lugar en las primeras dos semanas del primer mes del año.

Publicidad

Publicidad

En síntesis