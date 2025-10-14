El futbol ha evolucionado notablemente en los últimos años y ya nada es igual que antes. Nuevos torneos, reglas renovadas, formatos distintos y futbolistas emergentes marcan la diferencia, aunque los más fanáticos aún sienten nostalgia por lo que se vivió anteriormente.

La FIFA ha implementado numerosos cambios que se harán visibles en el Mundial del próximo año, que por primera vez contará con la participación de 48 países, en lugar de los tradicionales 32. Esto obligará a que se jueguen más encuentros y se ajuste la planificación de todo el torneo.

Cabe recordar que el Mundial 2022 ya tuvo algunos cambios porque se jugó a finales de año por las condiciones climáticas en Qatar, algo que también ocurrirá en 2034, cuando Arabia Saudita sea la sede de la competición internacional.

Y esto podría ser apenas el comienzo, ya que cada año se filtran posibles decisiones que podrían tomar en la organización para futuras ediciones del torneo. Los cambios no solo incluyen número de equipos, sino también calendarios, horarios y adaptaciones para distintos climas y territorios.

¿Cambio histórico en la Copa del Mundo?

“Así es, mi querido Francoliever, la Copa del Mundo está en amenaza de sufrir cambios de fechas”, reveló el columnista Francotirador en Récord. “Me lo anticipa mi oreja fifera, que anda hasta el tuétano en el entorno de Infantino”, agregó, adelantando posibles movimientos que podrían impactar a la competición en los próximos años.

”Pues me contó que lo que sucedió en el Mundial de Clubes de los Yunaited este verano, con tormentas eléctricas, pero sobre todo con un calorón insoportable en muchas sedes también del 2026, además de un clima similar en nuestro país, sumergido en diluvios constantes que afectaron a partidos de Liga MX, prendió alertas en Zurich para cambiar el calendario”, siguió.

Finalmente, el columnista aclaró que estos cambios no afectarán al Mundial 2026, ya que sería demasiado tarde para reorganizar todo. Sin embargo, la FIFA analiza aplicar modificaciones en 2030, evaluando disputar el torneo en febrero o marzo, o incluso en octubre o noviembre, siguiendo la experiencia de Qatar 2022. Aunque la medida permitiría comprimir fechas y adaptar los calendarios de ligas locales, se prevé que genere un nuevo “tsunami de quejas” entre los fanáticos y expertos del futbol.

