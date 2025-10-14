El debate sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos parece no tener fin y, probablemente, seguirá abierto para siempre. A lo largo de los años han surgido figuras que marcaron épocas, y seguramente en el futuro aparecerán nuevos talentos que también se ganarán un lugar en esa eterna discusión.

La historia del futbol está repleta de cracks que dejaron una huella imborrable. Muchos fueron considerados los mejores en su momento, aunque pocos lograron trascender generaciones y mantenerse en lo más alto para hoy ser considerados entre los mejores.

Para buena parte de los aficionados, Lionel Messi es el número uno de todos los tiempos. Sin embargo, hay voces que piensan distinto y que colocan a otros jugadores por encima del astro argentino, dependiendo de lo que valoren en el juego.

Uno de ellos es Zlatan Ibrahimovic, histórico delantero sueco que brilló en el futbol europeo y que siempre se caracterizó por su personalidad fuerte y opiniones sin filtro. En esta ocasión, sorprendió a todos al revelar quién, para él, fue el mejor futbolista de la historia.

“En mi opinión, Ronaldo ‘El Fenómeno’ Nazário era el futbol. Es el tipo de jugador que todos queríamos imitar”, aseguró Zlatan, dejando en claro que para él no hubo nadie mejor que el exdelantero brasileño que deslumbró en Europa con su gran nivel.

Así sigue el podio de Zlatan

Además, Ibrahimovic completó su podio con dos leyendas argentinas: Diego Armando Maradona y Lionel Messi. “Le doy el segundo puesto a Maradona, porque era un crack total, jugaba con el corazón”, explicó. “Para el tercero elijo a Messi, no estoy seguro de que le quede algo por ganar”, cerró el exjugador.