Pep Guardiola aún tiene un año de contrato con Manchester City pero el entrenador habría decidido no continuar.

A falta de la confirmación oficial, numerosos reportes desde Inglaterra han informado que Pep Guardiola dirigirá por última vez al Manchester City el próximo domingo, día en el que los citizens se enfrentarán con Aston Villa por la última jornada de la Premier League.

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David Ornstein, uno de los periodistas más reconocidos y fiables del mundo, aseguró que Pep Guardiola tiene decidido irse del Manchester City a pesar de que aún le quedaría un año de contrato. Además, el reportero mencionó que Enzo Maresca sería su reemplazante.

La actualidad de Enzo Maresca

Enzo Maresca está sin trabajo desde que fue despedido del Chelsea en enero de este año. De acuerdo a lo reportado, el entrenador le mencionó en dos oportunidades a la cúpula dirigencial de los Blues que ya había hablado con personas del Manchester City por la posibilidad de reemplazar a Pep Guardiola.

Enzo Maresca fue el entrenador del Manchester City Sub23 de agosto 2020 a mayo 2021, y luego volvió al equipo de la Premier League para ser asistente de Pep Guardiola de julio de 2022 a junio de 2023. Después el DT italiano tomó el mando del Leicester.

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Pep Guardiola y Enzo Maresca saludándose (Getty Images)

El técnico italiano ascendió con el Leicester del Championship a la Premier League y después se convirtió en el entrenador del Chelsea en julio de 2024. Con los Blues, Enzo Maresca se coronó campeón del Mundial de Clubes 2025 al ganarle en la final al PSG.

Por su conocimiento del Manchester City, de la Premier League y porque en general ahonda las mismas ideas de Pep Guardiola y el Juego de Posición, con distintos matices, es que Enzo Maresca estaría destinado a reemplazar al entrenador español en el conjunto citizen.

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Además de la salida de Pep Guardiola, se espera que haya una renovación importante en el plantel del Manchester City. Bernardo Silva, uno de los referentes, ya está confirmado que no seguirá y otros jugadores como Rodri, John Stones y Rúben Dias podrían tener el mismo destino del portugués.

En síntesis