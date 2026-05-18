¿Qué pasa si Arsenal gana, empata o pierde ante Burnley por la Premier League 2025-26?

Los Gunners disputan la anteúltima jornada de la Premier League en la pelea por el título del futbol ingles.

Desde las 13:00 hs de la CDMX, Arsenal recibe a Burnley por la anteúltima jornada de la Premier League 2025-26. Los Gunners llegan como líderes del campeonato y con una ventaja de dos puntos sobre Manchester City, que jugará mañana su partido correspondiente.

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El equipo londinense sabe que depende de sí mismo y que un triunfo podría dejarlo a un paso del título. Sin embargo, cualquier tropiezo podría cambiar completamente el panorama en la pelea por la Premier League.

¿Qué pasa si Arsenal le gana a Burnley?

Si Arsenal consigue la victoria ante Burnley, quedará muy cerca de ser campeón de la Premier League 2025-26. Con esos tres puntos, los Gunners mantendrían la ventaja sobre Manchester City y podrían incluso coronarse antes de la última fecha.

Para que eso suceda, el City tendría que dejar puntos mañana. Si el equipo de Pep Guardiola empata o pierde, Arsenal será automáticamente campeón. En caso de que los Citizens ganen, el conjunto londinense seguirá dependiendo de sí mismo y deberá asegurar el título en la última jornada.

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¿Qué pasa si Arsenal empata ante Burnley?

Un empate complicaría bastante el panorama para Arsenal. El equipo seguiría como líder momentáneamente, pero le dejaría la puerta abierta a Manchester City para alcanzarlo en puntos si gana su partido.

¿Qué pasa si Arsenal pierde contra Burnley?

Si Arsenal pierde ante Burnley, podría ceder el liderato de la Premier League. En caso de que Manchester City gane mañana, el equipo de Guardiola lo superará en la tabla y quedará dependiendo de sí mismo para salir campeón.

Sería un golpe muy duro para los Gunners, que llegaron a esta jornada como líderes y con la gran oportunidad de acercarse al título después de una temporada espectacular.

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