Los Gunners vencieron a los Clarets y quedaron a un paso de ser campeones de la Primera División de Inglaterra tras 22 años.

Por la Jornada 37 de la Premier League 2025-26, Arsenal derrotó 1-0 al Burnley en condición de local en el Emirates Stadium con anotación de Kai Havertz. Con este resultado, los Gunners sacan distancia en el liderato y suman 82 unidades, 5 más que el escolta Manchester City.

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Ahora, con este resultado, obliga mañana al segundo de la tabla a ganar ante Bournemouth de visitante para llegar con esperanzas para ser campeón del torneo. Con 77 puntos, los Citizens aún tienen opciones matemáticas de arruinarle la alegría a los de Londres, que buscan ganar la liga tras 22 años.

De cara a la última jornada del certamen, todos jugarán el próximo domingo 24 de mayo desde las 12:00 horas (Ciudad de México). Los dirigidos por Mikel Arteta visitarán al Crystal Palace, mientras que los hombres a cargo de Pep Guardiola recibirán al Aston Villa.

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Tabla de posiciones de la Premier League 2025-26