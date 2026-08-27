Dónde jugará Julián Álvarez entre Barcelona y Atlético de Madrid: el tiempo límite para tomar una decisión

El argentino mantiene en vilo al mundo del futbol mientras aguarda una salida a Cataluña que parece cada vez más difícil.

El futuro de Julián Álvarez se convirtió en el culebrón más tenso del libro de pases en España, con Barcelona y Atlético de Madrid metidos en una pulseada de alta intensidad. Las ganas del delantero argentino por vestir la camiseta blaugrana abrieron un escenario de especulación pura, mientras la cúpula madrileña rechaza ofertas astronómicas para sostenerlo en su plantilla.

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Julián Álvarez: a contrarreloj para salir del Atlético de Madrid

Con la moneda todavía en el aire, las partes involucradas saben que la definición tiene fecha de vencimiento inmediata. El reloj marca el 31 de agosto como el límite absoluto para inscribir futbolistas en LaLiga, por lo que a las dirigencias les quedan apenas un par de días para destrabar la negociación o dar por cerrada cualquier opción de traspaso.

Las alarmas se encendieron en las últimas horas debido a que La Araña se ausentó de los últimos dos entrenamientos con el Colchonero alegando una indisposición física. Este guiño alimentó los rumores de salida en la prensa catalana, aunque la postura de la directiva rojiblanca sigue siendo tajante a la hora de retenerlo a toda costa.

Julián Álvarez está cerca de permanecer en Atlético de Madrid. (GETTY IMAGES)

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El atacante cordobés tiene contrato firmado en la capital hasta 2030 y no posee cláusulas de salida sencillas que faciliten un portazo unilateral. A pesar del rechazo inicial a los 100 millones de euros presentados por el Barça y la presión interna del jugador, la falta de acuerdo mantiene la operación en un punto muerto sin resolución clara.

Todo indica que el delantero se quedará a cumplir sus compromisos en Madrid salvo un giro dramático y de último segundo. Con el margen de maniobra reducido a su mínima expresión, estas últimas horas determinarán si el campeón del mundo sigue en el nido Colchonero o si da el gran salto hacia Cataluña.

En síntesis

Julián Álvarez falta a los entrenamientos del Atlético de Madrid en medio de rumores.

falta a los entrenamientos del en medio de rumores. Barcelona ofreció 100 millones de euros por el delantero, pero fue rechazado.

ofreció por el delantero, pero fue rechazado. El libro de pases en LaLiga cierra definitivamente este 31 de agosto.