¿Por qué no juega Julián Álvarez en Sevilla vs. Atlético de Madrid por LaLiga?

El Colchonero y el delantero argentino todavía no encuentran una solución a días de que cierre el mercado de pases.

Atlético de Madrid visita a Sevilla por la Jornada 3 de LaLiga de España 2026-27. El Colchonero viene de empatar con Villarreal en un encuentro en el que Julián Álvarez fue abucheado por sus propios aficionados en el Estadio Metropolitano y la situación solo ha empeorado desde entonces.

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La Araña presentó un certificado de depresión, se ausentó en tres prácticas y luego entrenó en solitario. Todo este conjunto de factores hicieron que Diego Simeone no lo incluyera en la lista de convocados para el duelo contra Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Los convocados para Sevilla. pic.twitter.com/sC2dP9Ct9s — Atlético de Madrid (@Atleti) August 29, 2026

De esta manera, se confirma que Julián Álvarez no sumará minutos en el partido de este sábado, ya que ni siquiera estará en el banco de suplentes. Panorama complicado para el delantero argentino, quien solo contempla una opción: irse a Barcelona.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Julián Álvarez en Atlético de Madrid?

Julián Álvarez firmó un vínculo con Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2030. Es decir, a la Araña todavía le quedan un poco menos de cuatro años de vínculo y su cláusula de salida es de 500 millones de euros, una cifra que el Barça no está en condiciones de pagar.

En síntesis