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Liga de Naciones

Georgia vs. Ucrania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Georgia y Ucrania se enfrentan este lunes 28 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Georgia vs. Ukraine, Liga de Naciones
Georgia vs. Ukraine, Liga de Naciones

Georgia se juega buena parte de su arranque en la Liga de Naciones este lunes 28 de septiembre, cuando reciba a Ucrania con la necesidad de reponerse de una caída dolorosa.

Es apenas la segunda fecha del grupo, pero ninguno de los dos quiere quedar rezagado tan pronto: los puntos de esta jornada pesan para la pelea por el primer lugar.

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Horario del partido

  • México: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi

La actualidad de ambos equipos

Georgia llega golpeada tras perder 0-1 como local ante Irlanda del Norte, un resultado que la dejó sin puntos y en la parte baja de la tabla. El equipo necesita reaccionar rápido para no quedar descolgado del grupo desde el arranque.

Ucrania, en cambio, empezó con el pie derecho: se impuso 1-0 como visitante frente a Hungría y suma tres puntos que la ubican bastante mejor posicionada. Llega con la confianza de haber resuelto un partido complicado lejos de casa.

El historial entre Georgia y Ucrania

El historial entre ambos es claramente favorable a Ucrania, que ganó siete de los once cruces y nunca perdió ante Georgia, que ni siquiera pudo festejar un triunfo en la serie. Hubo cuatro empates y la diferencia de gol también es amplia: 18 tantos convertidos por Ucrania contra 7 de Georgia. El antecedente más reciente, en noviembre de 2024, terminó igualado 1-1.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
16/11/2024 Georgia vs. Ucrania 1-1 UEFA Nations League
11/10/2024 Ucrania vs. Georgia 1-0 UEFA Nations League
09/06/2015 Georgia vs. Ucrania 1-2 Friendlies
08/09/2007 Georgia vs. Ucrania 1-1 UEFA European Championship Qualifiers
06/09/2006 Ucrania vs. Georgia 3-2 UEFA European Championship Qualifiers
03/09/2005 Georgia vs. Ucrania 1-1 UEFA World Cup Qualifiers
13/10/2004 Ucrania vs. Georgia 2-0 UEFA World Cup Qualifiers
16/04/2002 Ucrania vs. Georgia 2-1 Friendlies
13/02/2001 Georgia vs. Ucrania 0-0 Friendlies
19/03/1999 Georgia vs. Ucrania 0-1 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6
3 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6
4 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4
5 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4
6 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3
7 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3
8 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3
9 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3
10 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3
11 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3
12 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3
13 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3
14 España 1 1 0 0 3 2 +1 3
15 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3
16 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3
17 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3
18 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
19 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
20 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3
21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3
22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3
24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3
25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1
26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1
27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1
28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1
29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1
30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1
31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1
32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1
33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1
34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1
35 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1
36 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1
37 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0
38 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
39 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0
40 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0
41 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0
42 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0
43 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
44 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0
46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0
47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0
49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0
50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0
52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0
53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0
54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 27 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 10:00 hs
  • Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
  • Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
  • Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
  • Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
  • Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
  • Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 10:00 hs
  • Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

  • Georgia y Ucrania se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Georgia suma 0 puntos en el torneo.
  • Ucrania suma 3 puntos tras vencer a Hungría.
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