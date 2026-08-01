Girona vs. Arsenal: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones del amistoso internacional

Los Blanqui-vermells enfrentan a los Gunners en el Estadi Municipal de Montilivi en un nuevo partido de preparación para la próxima temporada.

Girona y Arsenal chocan este sábado en el marco de un partido amistoso de pretemporada. El campeón de la Premier League disputará su primer encuentro de preparación en el Estadi Municipal de Montilivi contra un conjunto que ya lleva tres duelos en el mes de julio.

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Los Blanqui-vermells cosecharon un triunfo (Olot), una derrota (Alavés) y un empate (Castellón); mientras que los Gunners estarán volviendo a los terrenos de juego luego de la derrota en la final de la UEFA Champions League ante PSG.

Gabriel Jesus celebra un gol con Arsenal (Getty Images)

Hora del partido Girona vs. Arsenal por país

México, Costa Rica, Guatemala : 12:00 hs

: 12:00 hs Perú, Colombia, Ecuador : 13:00 hs

: 13:00 hs Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay : 14:00 hs

: 14:00 hs Argentina, Uruguay : 15:00 hs

: 15:00 hs España: 20:00 hs

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Dónde ver Girona vs. Arsenal

El partido amistoso entre Girona y Arsenal se podrá ver en directo en a través de DAZN y FOX Deportes en territorio mexicano. Además, en Argentina será transmitido por TyC Sports, mientras que en España también está la opción del canal autonómico Esport3.

Alineaciones probables de Girona vs. Arsenal