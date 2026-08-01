¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Estrela Amadora vs. Al-Nassr por el amistoso internacional

Al-Nassr continúa con su preparación para la temporada 2026-27. El campeón de la Saudi Pro League disputa este sábado 1 de agosto su tercer amistoso en el Estádio José Gomes y su rival de turno será el Estrela Amadora.
La máxima figura del equipo, Cristiano Ronaldo, no estará presente en el encuentro, ya que todavía continúa de vacaciones luego de su participación en el Mundial 2026 con la Selección de Portugal y aún no se sumó a los entrenamientos del conjunto de Riad.
Cristiano Ronaldo encara su cuarta temporada con Al-Nassr (Getty Images)
Sin Cristiano Ronaldo: alineación probable de Al-Nassr
- Bento
- Boushal
- Simakan
- Amri
- Iñigo
- Ayman
- Khaibari
- Coman
- Mané
- Abdullah Al-Hamdan
- Haroune Camara
Alineación probable de Estrela Amadora
- Renan Ribeiro
- Luan Patrick
- Stefan Lekovic
- Otavio
- Jefferson Encada
- Paulo Moreira
- Eddy Doué
- Bruno Langa
- Abraham Marcus
- Sydney van Hooijdonk
- Ianis Stoica