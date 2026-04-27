La etapa de Erik Lira en Cruz Azul parece haber llegado a su fin. Tras la goleada del conjunto capitalino en el Estafio Banorte ante Necaxa, el futbolista habló con la televisión y envió un contundente mensaje a la afición que se sintió con un aroma de despedida.

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Así fue el mensaje que transmitió en diálogo con TUDN una vez finalizado el cotejo: “Agradecerles, la verdad se me pone la piel chinita. Tengo muchos sentimientos encontrados. Fue un buen triunfo, dos años consecutivos siendo el mejor equipo del año”.

El mediocampista mexicano, además, agregó: “Es mucho esfuerzo no solamente de los jugadores sino también del cuerpo técnico, del staff, de toda la gente que está en La Noria. Agradecerles y Cruz Azul siempre va a estar en mi corazón”.

🚨¡ERIK LIRA CUMPLIRÁ EL SUEÑO EUROPEO!



✍️Exclusiva: Tengo entendido que Girona y Cruz Azul están en negociaciones por Erik Lira



👉El mexicano es del agrado del equipo español y buscan integrarlo después de la Copa del Mundo



Esperemos se logre concretar este fichaje ✍️ pic.twitter.com/1ZXEr2VlzX — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) April 27, 2026

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Este adiós y la noticia que sacude a los Celestes esta mañana confirma los rumores. Al menos así lo marcó la cuenta de ‘X’, Jovenes Futbolistas MX: “Exclusiva: Tengo entendido que Girona y Cruz Azul están en negociaciones por Erik Lira. El mexicano es del agrado del equipo español y buscan integrarlo después de la Copa del Mundo“.

Precisamente la jugador se le consultó sobre su futuro más allá del Mundial 2026, y dejó entrever que su carrera podría seguir en otro club: “Estoy trabajando para eso. Si bien son rumores, quiero hacerlo realidad. Primero necesitaba ganar este partido y después quiero estar en la lista, y estoy seguro de que México hará historia y estoy seguro de que no solamente yo, los que estén adentro daremos un salto importante y los que estamos acá vamos a levantar la mano para que seamos más en Europa”.

¿Cómo está siendo el ciclo de Erik Lira en Cruz Azul?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, más allá de que aún faltan los partidos de la Liguilla, el volante de 25 años fue parte de 195 compromisos con los Celestes, siendo titular en 172 de los mismos. Además, se dio el gusto de marcar dos goles y una asitencia. Ganó dos títulos: Supercopa de la Liga MX 2022 y Concachampions 2025.

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En síntesis