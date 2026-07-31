Los 'Bravos' y los 'Felinos' se miden en Ciudad Juárez en busca de tres puntos muy necesarios. ¿Cómo seguir el juego?

Entre las alternativas deportivas de este viernes, el partido que animarán FC Juárez y Pumas UNAM surge como de lo más atrapante para sintonizar junto a la cena. Comienza la jornada 3 del Apertura 2026 y estos dos clubes intentarán darlo todo para seguir escalando lugares en la tabla de posiciones de este campeonato.

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Los ‘Bravos’ llegan a este partido colocados en el 18° y último lugar del campeonato, producto de dos derrotas en las dos presentaciones iniciales. Los dirigidos por Pedro Caixinha vienen de caer por 1-0 ante Chivas de Guadalajara en el Estadio Akron, y antes había perdido ante Puebla como local.

Los ‘Universitarios’, por su parte, alcanzan este juego situados en el 12° puesto del torneo, tras cosechar una victoria y una derrota en el arranque de la campaña. El conjunto de Esteban Solari viene de vencer por 2-1 al Toluca en el Estadio Nemesio Diez, y antes había caído ante los Tuzos de Pachuca en casa.

Juárez y Pumas se reencuentran pero en Ciudad Juárez [Foto: Getty]

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¿Cuándo y a qué hora juegan Juárez vs. Pumas por el Apertura 2026?

El partido FC Juárez vs. Pumas UNAM tendrá lugar HOY viernes 31 de julio, desde el Estadio Olímpico Benito Juárez, por la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX. El compromiso está estipulado para el segundo turno de encuentros del día, dando inicio a partir de las 21.00 horas del Centro de México si el clima acompaña.

¿Dónde ver EN VIVO Juárez vs. Pumas por TV en México?

El partido FC Juárez vs. Pumas UNAM se podrá sintonizar en directo por televisión abierta, en forma gratuita a través de la pantalla de Azteca 7. Además, también se podrá seguir de manera paga por televisión de cable por medio de la señal de FOX.

¿Dónde ver EN VIVO Juárez vs. Pumas por Internet en México?

El partido FC Juárez vs. Pumas UNAM contará con la transmisión en directo y en forma online, a través de la plataforma de paga y premium de FOX One. Este servicio de streaming será el único en mostrar por esta vía el juego del Apertura 2026.