L'eterno capitano falleció a los 66 años tras una extensa lucha que comenzó en agosto de 2025 tras una operación pulmonar.

Luto en el mundo del futbol: Franco Baresi falleció a los 66 años tras luchar contra una enfermedad oncológica y complicaciones pulmonares. La leyenda del AC Milan dejó un legado imborrable en el calcio con la obtención del Mundial 1982, tres Champions League y dos Copas Intercontinentales, entre otros títulos que repasaremos más adelante.

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Sus problemas de salud comenzaron en agosto de 2025, cuando se sometió a una extirpación de un nódulo pulmonar de la cual nunca pudo recuperarse. Finalmente, el ‘Capitano’ le dijo adiós a este mundo en las últimas horas y el deceso fue confirmado por el Milan.

“La historia completa del AC Milan está de luto por la muerte de Franco Baresi. Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del Club, al igual que su icónica camiseta con el número 6. Las condolencias que AC Milan envía a la familia de Franco Baresi en un momento tan difícil son compartidas por cada rossonero, que siente esta pérdida como propia”, comunicó el club italiano en sus vías oficiales de comunicación.

La foto que publicó Milan por la muerte de Franco Baresi (@acmilan)

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La última aparición pública de Baresi había sido a principios de febrero de este año, cuando llevó la antorcha olímpica a San Siro en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Palmarés y distinciones individuales de Franco Baresi

3 Copas de Europa / UEFA Champions League con el AC Milan (1988-89, 1989-90 y 1993-94).

2 Copas Intercontinentales con el AC Milan (1989 y 1990).

3 Supercopas de Europa con el AC Milan (1989, 1990 y 1994).

6 Ligas de Italia (Serie A) con el AC Milan (1978-79, 1987-88, 1991-92, 1992-93, 1993-94 y 1995-96).

4 Supercopas de Italia con el AC Milan (1988, 1992, 1993 y 1994).

2 Campeonatos de la Serie B con el AC Milan (1980-81 y 1982-83).

1 Copa del Mundo con la Selección de Italia (España 1982).

1 Subcampeonato del Mundo con la Selección de Italia (Estados Unidos 1994).

1 Tercer puesto en la Copa del Mundo con la Selección de Italia (Italia 1990).

1 Balón de Plata (1989), quedando segundo en la votación al mejor jugador de Europa.

Máximo goleador de la Copa Italia (1989-90, con 4 goles).

Retiro histórico del dorsal número 6 por parte del AC Milan en su honor.

Inclusión en el puesto 19 de la lista de los 100 mejores jugadores del siglo XX de la revista World Soccer.

En síntesis

Franco Baresi falleció a los 66 años por enfermedad oncológica y complicaciones pulmonares.

por enfermedad oncológica y complicaciones pulmonares. En agosto de 2025 comenzaron sus problemas al operarse de un nódulo pulmonar.

comenzaron sus problemas al operarse de un nódulo pulmonar. Ganó el Mundial 1982 y el AC Milan retiró su histórico dorsal 6.