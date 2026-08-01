Ni el francés ni el brasileño sumarán minutos este sábado en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt. Conoce el motivo de sus ausencias.

Real Madrid enfrenta a Fiorentina este sábado 1 de agosto en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt, Austria. El Merengue continúa con los amistosos de pretemporada de cara a la campaña 2026-27 bajo la dirección de José Mourinho, pero el portugués no podrá contar con sus principales armas de ataque en el duelo contra la Viola.

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Estamos hablando de Kylian Mbappé y Vinicius, dos armas letales e inamovibles en el frente de ataque merengue. Ninguno de ellos fue incluido en la lista de convocados para el amistoso con Fiorentina, pero hay una explicación para ello.

Mbappé y Vinicius celebran un gol contra Rayo Vallecano (Getty Images)

¿Por qué no juegan Kylian Mbappé y Vinicius en Real Madrid vs. Fiorentina?

El motivo por el que Kylian Mbappé y Vinicius no sumarán minutos este sábado en el amistoso entre Real Madrid y Fiorentina tiene que ver con que los dos futbolistas continúan de vacaciones luego de sus respectivas participaciones en la Copa del Mundo 2026.

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Esta es la misma razón por la que Jude Bellingham tampoco verá acción. Luego hay casos como el de Arda Güler, quien sí disputó el Mundial, pero quedó eliminado en la fase de grupos con Turquía y se incorporó a los entrenamientos desde el inicio de la pretemporada.