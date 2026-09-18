Hora y dónde ver EN VIVO Brentford vs. Chelsea por la Premier League: TV y streaming

Los Blues dejaron puntos en el camino ante Hull City en Stamford Bridge y ahora buscarán llevarse tres unidades del Gtech Community Stadium.

Brentford y Chelsea se enfrentan este viernes por el partido correspondiente a la Jornada 5 de la Premier League. El encuentro se lleva a cabo en el Gtech Community Stadium a partir de las 13:00hs (Centro de México).

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Este partido es un vibrante derbi londinense que llega en un momento clave de la temporada. El conjunto de Xabi Alonso busca escalar posiciones en la tabla tras haber dejado puntos en el camino, pero para ello deberá imponerse ante unas ‘Abejas’ que siempre se hacen fuertes ante su gente en el oeste de Londres.

Kevin Schade, de Brentford, defiende el balón ante Wesley Fofana (Getty Images)

¿Por dónde ver Brentford vs. Chelsea?

El partido entre Brentford y Chelsea de este viernes por la Premier League se puede ver en México a través de FOX Sports en la TV, o bien por FOX One y MAX como plataformas de streaming.

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México: FOX Sports, FOX One y MAX

FOX Sports, FOX One y MAX Centroamérica: Paramount+

Paramount+ Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: USA Network, Telemundo, Universo y Peacock

USA Network, Telemundo, Universo y Peacock España: DAZN y Movistar+

Horario del partido