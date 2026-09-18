Bayern Munich vs. Union Berlin: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones por la Bundesliga

El conjunto Bávaro recibe a Die Eisernen en el Allianz Arena por la Jornada 4 del campeonato alemán.

Bayern Munich y Union Berlin se enfrentan este viernes por el partido correspondiente a la Jornada 4 de la Bundesliga 2026-27. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Allianz Arena y comenzará a las 12:30hs (Centro de México).

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Este compromiso marca el inicio de la fecha del fin de semana en el futbol alemán. El conjunto Bávaro saldrá ante su público con la obligación de sumar de a tres tras haber tropezado con Schalke 04 en la segunda fecha de Bundesliga, mientras que la escuadra berlinesa busca dar la sorpresa como visitante.

Dónde ver el partido: TV y streaming

El partido entre Bayern Munich y Union Berlin de este viernes por la Bundesliga se puede ver en México a través de Sky Sports en la TV o mediante la plataforma de streaming Sky+.

México: Sky Sports y Sky+

Sky Sports y Sky+ Centroamérica: Sky Sports y Sky+

Sky Sports y Sky+ Sudamérica: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ Estados Unidos: ESPN+ y ESPN Deportes

ESPN+ y ESPN Deportes España: DAZN y Movistar+

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Bayern Munich celebra su segundo gol ante SV Elversberg por la Bundesliga (Getty Images)

Hora del partido

México, Costa Rica, Guatemala : 12:30 hs

: 12:30 hs Perú, Colombia, Ecuador : 13:30 hs

: 13:30 hs Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay : 14:30 hs

: 14:30 hs Argentina, Uruguay: 15:30 hs

Alineaciones confirmadas

Bayern Munich : Neuer; Kimmich, Upamecano, Tah, Davies; Stanisic, Pavlovic; Musiala, Olise, Luis Diaz y Kane.

: Neuer; Kimmich, Upamecano, Tah, Davies; Stanisic, Pavlovic; Musiala, Olise, Luis Diaz y Kane. Union Berlin: Ronnow; Querfeld, Uduokhai, Schäfer, Rothe, Khedira; Jeong, Aebischer; Trimmel, Haberer, Latte Lath.