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Bayern Munich vs. Union Berlin: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones por la Bundesliga

El conjunto Bávaro recibe a Die Eisernen en el Allianz Arena por la Jornada 4 del campeonato alemán.

Bayern Munich recibe a Union Berlin por la Bundesliga
© Imagen propiaBayern Munich recibe a Union Berlin por la Bundesliga

Bayern Munich y Union Berlin se enfrentan este viernes por el partido correspondiente a la Jornada 4 de la Bundesliga 2026-27. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Allianz Arena y comenzará a las 12:30hs (Centro de México).

Este compromiso marca el inicio de la fecha del fin de semana en el futbol alemán. El conjunto Bávaro saldrá ante su público con la obligación de sumar de a tres tras haber tropezado con Schalke 04 en la segunda fecha de Bundesliga, mientras que la escuadra berlinesa busca dar la sorpresa como visitante.

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Dónde ver el partido: TV y streaming

El partido entre Bayern Munich y Union Berlin de este viernes por la Bundesliga se puede ver en México a través de Sky Sports en la TV o mediante la plataforma de streaming Sky+.

  • México: Sky Sports y Sky+
  • Centroamérica: Sky Sports y Sky+
  • Sudamérica: ESPN y Disney+
  • Estados Unidos: ESPN+ y ESPN Deportes
  • España: DAZN y Movistar+
Bayern Munich celebra su segundo gol ante SV Elversberg por la Bundesliga (Getty Images)

Bayern Munich celebra su segundo gol ante SV Elversberg por la Bundesliga (Getty Images)

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Hora del partido

  • México, Costa Rica, Guatemala: 12:30 hs
  • Perú, Colombia, Ecuador: 13:30 hs
  • Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 14:30 hs
  • Argentina, Uruguay: 15:30 hs

Alineaciones confirmadas

  • Bayern Munich: Neuer; Kimmich, Upamecano, Tah, Davies; Stanisic, Pavlovic; Musiala, Olise, Luis Diaz y Kane.
  • Union Berlin: Ronnow; Querfeld, Uduokhai, Schäfer, Rothe, Khedira; Jeong, Aebischer; Trimmel, Haberer, Latte Lath.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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