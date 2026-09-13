Manchester United y Manchester City se enfrentan en Old Trafford. La información de cómo ver el juego en México y otros países.

Manchester United y Manchester City protagonizan una nueva edición del derbi de la ciudad este domingo 13 de septiembre en el partido correspondiente a la Jornada 4 de la Premier League. El trascendental encuentro se lleva a cabo en el Estadio Old Trafford y comienza a partir de las 09:30 hs (CDMX).

Publicidad

La ciudad de Manchester se paraliza en un duelo donde los Red Devils buscan hacer valer su localía ante unos Citizens que llegan con paso perfecto en el inicio de la campaña.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Manchester United y Manchester City de este domingo 13 de septiembre por la Premier League se puede seguir EN VIVO en México y Latinoamérica a través de la señal de HBO Max, mientras que en Sudamérica la transmisión va por ESPN y Disney+ Premium.

México: HBO Max

HBO Max Centroamérica: Max

Max Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: Peacock, USA Network, Telemundo

Peacock, USA Network, Telemundo España: DAZN, Movistar+

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Manchester United comandado por Michael Carrick suma 4 puntos en tres jornadas disputadas. Tras empatar 2-2 en su visita ante Everton en la última fecha de liga y golear 4-0 al Sabah a mitad de semana en la Champions League, los locales quieren ligar victorias en Old Trafford para escalar posiciones a la parte alta.

Por su parte, el Manchester City de Enzo Maresca mantiene marcha perfecta en el certamen con 9 puntos de 9 posibles tras vencer al Bournemouth, Crystal Palace y Coventry City. Liderados al frente por Erling Haaland, los Citizens buscarán defender su liderato invicto como visitantes.

En síntesis

Manchester United y Manchester City disputan el derbi de Manchester este domingo 13 de septiembre.

disputan el derbi de Manchester este domingo 13 de septiembre. La transmisión del encuentro en México será en exclusiva por la plataforma HBO Max .

. El Manchester City marcha con paso perfecto tras sumar 9 puntos en tres jornadas.