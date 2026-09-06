¿Por qué no juega Moisés Caicedo en Arsenal vs. Chelsea por la Premier League 2026-27?

La Premier League paraliza a Londres con una nueva edición del apasionante derbi entre Arsenal y Chelsea por la Jornada 3. En el Emirates Stadium, los Blues afrontan una prueba de fuego, aunque la confirmación de la alineación titular dejó la ausencia de Moisés Caicedo y generó sorpresa en los aficionados.
El motivo por el que no juega Moisés Caicedo en Chelsea vs. Arsenal
La razón detrás de la marginación del centrocampista ecuatoriano no responde a ningún tipo de sanción disciplinaria ni a molestias físicas de último momento. La decisión radica estrictamente en una elección táctica del cuerpo técnico, ya que el futbolista sudamericano no encaja del todo en el gusto principal del entrenador español Xabi Alonso.
Ante este escenario, el DT prefirió meter mano en la formación y apostar por un perfil diferente para equilibrar la zona media y el carril derecho. La variante elegida para ocupar el lugar del centrocampista fue Romeo Lavia, quien asume la responsabilidad de adueñarse de la posición en este compromiso ante los Gunnners.
De esta manera, una de las contrataciones más costosas en la historia reciente del club deberá aguardar su oportunidad desde el banco de suplentes. El Chelsea salta a la cancha del Arsenal con un esquema renovado, donde la suplencia de Caicedo promete seguir generando debate en caso de que el resultado no acompañe la arriesgada apuesta del entrenador.
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En síntesis
- Moisés Caicedo quedó en el banquillo del Chelsea frente al Arsenal por decisión táctica.
- Malo Gusto ocupó el lugar de Moisés Caicedo en la alineación del Chelsea.
- Arsenal y Chelsea disputan el derbi londinense de la Premier League en el Emirates Stadium.