¿Juega Moisés Caicedo? Las alineaciones de Arsenal vs. Chelsea por la Premier League 2026-27

Este domingo 6 de septiembre se disputa uno de los duelos más atractivos del fútbol europeo. Arsenal y Chelsea se miden en el Emirates Stadium a partir de las 09:30 hs (tiempo del centro de México) en el marco de la Jornada 3 de la Premier League 2026-2027.
El Arsenal ganó los dos partidos que disputó en el torneo luego de vencer 3-0 al Coventry City y 1-0 al Aston Villa. El equipo de Mikel Arteta comenzó de buena manera su defensa al título y es el favorito a obtener el triunfo en este partido ante el Chelsea.
No obstante, el conjunto dirigido por Xabi Alonso también ganó los dos partidos que disputó en la Premier League. El Chelsea derrotó 3-2 al Fulham y 4-3 al Brighton y los Blues intentarán dar la sorpresa en el Emirates Stadium ya sin Enzo Fernández en su plantilla por ser vendido al Manchester City.
La probable alineación de Arsenal
- David Raya
- Ben White
- Cristhian Mosquera
- Gabriel Magalhães
- Riccardo Calafiori
- Declan Rice
- Myles Lewis-Skelli
- Martin Odegaard
- Bukayo Saka
- Christos Tzolis
- Kai Havertz
La probable alineación de Chelsea
- Emiliano Martínez
- Malo Gusto
- Maxence Lacroix
- Levi Colwill
- Jorrel Hato
- Romeo Lavia
- Reece James
- Pedro Neto
- Cole Palmer
- Morgan Rodgers
- João Pedro