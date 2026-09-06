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¿Juega Moisés Caicedo? Las alineaciones de Arsenal vs. Chelsea por la Premier League 2026-27

Arsenal y Chelsea se enfrentan en el gran partido del fin de semana. Los titulares de ambos equipos.

Moisés Caicedo no juega con Chelsea ante Arsenal
© Getty ImagesMoisés Caicedo no juega con Chelsea ante Arsenal

Este domingo 6 de septiembre se disputa uno de los duelos más atractivos del fútbol europeo. Arsenal y Chelsea se miden en el Emirates Stadium a partir de las 09:30 hs (tiempo del centro de México) en el marco de la Jornada 3 de la Premier League 2026-2027.

El Arsenal ganó los dos partidos que disputó en el torneo luego de vencer 3-0 al Coventry City y 1-0 al Aston Villa. El equipo de Mikel Arteta comenzó de buena manera su defensa al título y es el favorito a obtener el triunfo en este partido ante el Chelsea.

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No obstante, el conjunto dirigido por Xabi Alonso también ganó los dos partidos que disputó en la Premier League. El Chelsea derrotó 3-2 al Fulham y 4-3 al Brighton y los Blues intentarán dar la sorpresa en el Emirates Stadium ya sin Enzo Fernández en su plantilla por ser vendido al Manchester City.

La probable alineación de Arsenal

  • David Raya
  • Ben White
  • Cristhian Mosquera
  • Gabriel Magalhães
  • Riccardo Calafiori
  • Declan Rice
  • Myles Lewis-Skelli
  • Martin Odegaard
  • Bukayo Saka
  • Christos Tzolis
  • Kai Havertz

La probable alineación de Chelsea

  • Emiliano Martínez
  • Malo Gusto
  • Maxence Lacroix
  • Levi Colwill
  • Jorrel Hato
  • Romeo Lavia
  • Reece James
  • Pedro Neto
  • Cole Palmer
  • Morgan Rodgers
  • João Pedro
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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