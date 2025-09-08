La actualidad futbolística de Neymar está lejos de ser la que supo tener en sus años dorados. El astro brasileño no se encuentra pasando un buen momento en Santos, club en el cual debutó profesionalmente y al cual regresó tras 12 años a principios de este 2025, e incluso quedó nuevamente al margen de la convocatoria de Carlo Ancelotti en la Verdeamarela.

Sin embargo, a nivel personal el ex PSG y Barcelona podría verse beneficiado por una inesperada razón. Según reportan medios brasileños, un empresario de 31 años manifestó que desea transformar a Neymar en heredero de una fortuna calculada nada menos que en casi ¡1.000 millones de dólares!

Incluso, durante las últimas horas se difundió la imagen de un testamento presuntamente firmado en Porto Alegre que da cuenta de la intención de este desconocido fanático, de quien se dice que no posee esposa ni hijos y sufriría de graves problemas de salud. “Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Su relación con su padre me recuerda a la que yo tenía con el mío, que falleció”, habría dicho el hombre.

Más allá de que el documento que manifiesta la intención de este empresario parecer ser verídico, aún falta que Neymar dé su consentimiento para hacerse acreedor de la fortuna. El diario Folha de Sao Paulo informó que se comunicó con el entorno del jugador, el cual le contestó que no recibió ninguna presentación oficial al respecto.

¿A cuánto asciende la fortuna de Neymar?

Gracias a su trayectoria como futbolista, el talentoso volante de 33 años ha logrado embolsar una cuantiosa suma de dinero. Desde su debut oficial en 2009, descolló en Santos para luego se transferido a Barcelona y posteriormente a PSG, que lo compró por 222 millones de euros en el verano del 2017 transformándolo en el fichaje más caro de la historia del futbol. En agosto del 2023 fue transferido a Al-Hilal para regresar al Peixe a principios de este 2025.

De acuerdo a lo informado por el portal Celebrity Net Worth, el partimonio de Neymar asciende hasta los 450 millones de dólares. Esta suma también contemplaría contratos de patrocinio y distintas inversiones.

El presente futbolístico de Neymar

En cuanto a lo futbolístico, el presente de Neymar dista mucho de ser el ideal. Lejos de pelear por títulos, se encuentra luchando con Santos para evitar el descenso a la segunda división brasileña a falta de 17 partidos por jugadr en el torneo de su país. En tanto, continúa alejado de la selección nacional, en la cual no juega desde hace casi dos años.