La Selección de Brasil, dirigida por Carlo Ancelotti, se prepara para una nueva fecha FIFA con la intención de encontrar su mejor versión, pensando en que el próximo año se jugará el Mundial y aún hay muchos aspectos por mejorar si quieren competir.

La Verdeamarela recibirá a Chile el 4 de septiembre y luego visitará a Bolivia el 9 de septiembre, en la doble fecha de eliminatorias sudamericanas, con el objetivo de sumar puntos y al mismo tiempo pulir su funcionamiento de cara a lo que se viene.

La lista de convocados sorprendió a más de uno, ya que Ancelotti decidió dejar fuera a dos jugadores clave: Rodrygo Goes, a quien dirigió en el Real Madrid, y Neymar que lleva un largo tiempo sin vestir la playera de su país a menos de un año del Mundial.

“No hablé con Rodrygo ni con Neymar. Ellos conocen perfectamente la idea que tiene la selección. No hace falta explicárselo. Si quieren detalles, pueden llamarme, tengo mi número”, aseguró el entrenador italiano sobre las ausencias de los jugadores.

Ancelotti agregó: “Neymar no está en esta segunda convocatoria por un problema menor que tuvo la semana pasada, pero no necesita demostrar nada. Todos conocen a Neymar: el equipo y los hinchas brasileños. Como todos los demás, necesita estar en buena forma física para rendir al máximo y ayudar al equipo de cara a la Copa del Mundo”.

La respuesta de Neymar

Sin embargo, Neymar salió a responder luego de su partido con Santos y dejó claro que su ausencia no tuvo nada que ver con su estado físico. “Me dejaron fuera por razones técnicas, no tiene nada que ver con la condición física”, declaró el ex Barcelona y PSG en una entrevista tras el encuentro ante Fluminense en el Brasileirao, avivando la polémica.

