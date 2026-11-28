Ipswich Town recibe a Aston Villa este sábado 28 de noviembre desde las 11:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Portman Road Stadium.
Aston Villa llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Ipswich Town tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Ipswich Town perdió 0-2 como visitante ante Tottenham. El conjunto marcha 17° con 11 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Bournemouth.
Aston Villa viene de empatar 0-0 como local ante Sunderland. El equipo ocupa el puesto 12 con 14 puntos. Antes empató 4-4 como visitante ante Manchester United.
El historial entre Ipswich Town y Aston Villa
Ipswich Town y Aston Villa se enfrentaron 47 veces en los últimos años: 13 triunfos de Ipswich Town, 21 de Aston Villa y 13 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/02/2025
|Aston Villa vs. Ipswich Town
|1-1
|Premier League
|29/09/2024
|Ipswich Town vs. Aston Villa
|2-2
|Premier League
|26/01/2019
|Aston Villa vs. Ipswich Town
|2-1
|Championship
|18/08/2018
|Ipswich Town vs. Aston Villa
|1-1
|Championship
|21/04/2018
|Ipswich Town vs. Aston Villa
|0-4
|Championship
|25/11/2017
|Aston Villa vs. Ipswich Town
|2-0
|Championship
|11/02/2017
|Aston Villa vs. Ipswich Town
|0-1
|Championship
|17/09/2016
|Ipswich Town vs. Aston Villa
|0-0
|Championship
|05/01/2013
|Aston Villa vs. Ipswich Town
|2-1
|FA Cup
|23/03/2002
|Ipswich Town vs. Aston Villa
|0-0
|Premier League
Horario del partido
- México: 11:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, SiriusXM FC
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Manchester United vs. Brentford — sábado 28 de noviembre, 09:00 hs
- Leeds vs. Coventry — sábado 28 de noviembre, 09:00 hs
- Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 06:00 hs
- Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs
- Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs
- Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs
- Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs
- Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 10:30 hs
En síntesis
- Ipswich Town y Aston Villa se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Ipswich Town suma 11 puntos en el torneo.
- Aston Villa suma 14 puntos en el torneo.