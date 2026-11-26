Durante la última semana, desde Cantera surgieron varias novedades respecto al futuro inmediato de la plantilla auriazul. En tanto a Luciano Herrera y Ruben Duarte, su destino está sentenciado. Ahora bien, en lo que refiere a Nathan Silva aparecieron versiones cruzadas que han confundido a los simpatizantes del club por estos días.

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En caliente tras la eliminación del equipo en la fase regular del Torneo Apertura, se había mencionado que el defensa estaría fuera del equipo para el año que viene. Sin embargo, este viernes desde Pumas deslizaron que no es cierto que facilitarán su salida y que lo consideran una pieza importante dentro del proyecto institucional.

Así lo reportó René Tovar, director editorial de RÉCORD, quien tuvo diálogo directo con una persona de peso dentro de la institución. La fuente en cuestión señaló que en el club piden calma a la afición y que no se crea lo que salió en las redes. Lo cierto es que gran parte de la fanaticada coincidía con dejar ir a Nathan Silva en efecto.

En base a la información del comunicador, la intención es que el brasileño cumpla contrato hasta junio, fecha en la que expira su vínculo laboral con Pumas. A mediados del año próximo caduce lo último firmado entre las partes. De momento, no existe una idea de rescindir anticipadamente el acuerdo y que se marche en breve.

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Pumas contradice versiones de Nathan [Foto: Getty]

Por otra parte, para rescindir el vínculo con el jugador habría que poner mucho dinero, operación que Pumas tampoco estaría dispuesto a afrontar. De esa manera, todo se encaminaría a una continuidad de Nathan Silva como futbolista de los Pumas. Para Esteban Solari es un elemento titular y tampoco estaría de acuerdo en sacárselo de encima porque sí.

No obstante, para la tranquilidad del público auriazul, que Nathan se quede no significaría que no fichen a otro marcador central. La directiva de los ‘Universitarios’ ya está trabajando en alternativas para reforzar la defensa y espera tener novedades en breve. El mercado invernal de la Liga MX ya arrancó y en Cantera esperan ser protagonistas.

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