Tottenham recibe a Ipswich Town este sábado 21 de noviembre desde las 09:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham necesita cortar una mala racha reciente y el Ipswich Town llega golpeado tras una caída en casa. Ninguno de los dos atraviesa su mejor momento, así que la urgencia por sumar está pareja de los dos lados.
Para los Spurs es una chance de volver a meterse en la mitad alta de la tabla, mientras que el Ipswich necesita puntos para no quedar enredado en la parte baja de la Premier League.
La actualidad de ambos equipos
El Tottenham viene de perder 1-0 como visitante ante Leeds, un golpe que cortó una racha de dos triunfos seguidos, incluyendo un buen 2-0 sobre Chelsea de visitante. Está 11° con 12 puntos en 10 fechos, números que lo dejan a mitad de tabla pero con margen para acercarse a zona europea si encadena resultados en su cancha.
Ipswich Town llega golpeado después de caer 2-1 de local frente a Bournemouth, resultado que cortó dos empates consecutivos ante Hull y Nottingham Forest. Está 14° con 11 unidades, apenas un punto por debajo de su rival de turno, y necesita reaccionar rápido para no complicarse en la tabla.
El historial entre Tottenham e Ipswich Town
El historial entre ambos es parejo pero con ventaja para Tottenham, que ganó 24 de los 53 enfrentamientos frente a 21 triunfos de Ipswich y 8 empates. En goles también manda el conjunto londinense, con 89 convertidos contra 78 del rival.
En los cruces más recientes hay de todo: Ipswich 1-4 Tottenham en febrero de 2025, pero antes el propio Tottenham había caído 1-2 como local ante Ipswich. La serie no tiene un dominador claro en los últimos años.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/02/2025
|Ipswich Town vs. Tottenham
|1-4
|Premier League
|10/11/2024
|Tottenham vs. Ipswich Town
|1-2
|Premier League
|22/08/2020
|Tottenham vs. Ipswich Town
|3-0
|Club Friendlies
|12/01/2002
|Ipswich Town vs. Tottenham
|2-1
|Premier League
|22/12/2001
|Tottenham vs. Ipswich Town
|1-2
|Premier League
|30/12/2000
|Ipswich Town vs. Tottenham
|3-0
|Premier League
|19/08/2000
|Tottenham vs. Ipswich Town
|3-1
|Premier League
|08/03/1995
|Tottenham vs. Ipswich Town
|3-0
|Premier League
|30/08/1994
|Ipswich Town vs. Tottenham
|1-3
|Premier League
|19/03/1994
|Tottenham vs. Ipswich Town
|1-1
|Premier League
Horario del partido
- México: 09:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Costa Rica: TDMAX, FOX Costa Rica
- Guatemala: FOX Guatemala
- Panamá: FOX Panama
- El Salvador: FOX El Salvador
- Honduras: FOX Honduras
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Man City vs. Fulham — sábado 21 de noviembre, 06:30 hs
- Coventry vs. Crystal Palace — sábado 21 de noviembre, 09:00 hs
- Chelsea vs. Leeds — sábado 21 de noviembre, 09:00 hs
- Bournemouth vs. Nottingham Forest — sábado 21 de noviembre, 09:00 hs
- Aston Villa vs. Sunderland — sábado 21 de noviembre, 09:00 hs
- Newcastle vs. Arsenal — sábado 21 de noviembre, 11:30 hs
- Hull vs. Brighton — domingo 22 de noviembre, 08:00 hs
- Liverpool vs. Manchester United — domingo 22 de noviembre, 10:30 hs
- Brentford vs. Everton — lunes 23 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Tottenham e Ipswich Town se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Tottenham suma 12 puntos en el torneo.
- Ipswich Town suma 11 puntos en el torneo.