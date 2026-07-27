Así sería la mega alineación del Real Madrid de José Mourinho con la llegada de Yan Diomande

Real Madrid ya oficializó cuatro fichajes y estaría pronto a anunciar la llegada de Yan Diomande, una de las revelaciones del Mundial 2026.

Real Madrid lleva dos temporadas sin ganar un solo título. Es por eso que Florentino Pérez contrató a José Mourinho como su entrenador y empezó a moverse rápidamente en el mercado de fichajes. Cuatro futbolistas ya firmaron con el club merengue y se asoma un quinto.

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Este quinto refuerzo sería Yan Diomande, jugador de 19 años que fue una de las revelaciones del Mundial 2026 con Costa de Marfil. Los reportes indican que todavía no hay un acuerdo entre el Real Madrid y el RB Leipzig, pero el mismo llegaría en los próximos días.

De momento el Real Madrid invirtió 55 millones de euros en Marc Cucurella y 20 millones de euros en Denzel Dumfries, mientras que Bernardo Silva e Ibrahima Konaté llegaron libres. El conjunto merengue desembolsaría más de 120 millones por Yan Diomande.

Yan Diomande en el Mundial 2026 (Getty Images)

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Si bien el de Costa de Marfil sería el quinto fichaje del Real Madrid, todo indica que Florentino Pérez todavía no cerraría la etapa de incorporaciones y uno de los objetivos es Rodri Hernández. En los últimos días también surgió la posibilidad de que Vinícius Jr abandone el equipo debido a que en un año se acaba su contrato y aún no renovó.

A sabiendas de que puede llegar al menos un futbolista más y otros pueden irse, el Real Madrid tendría una muy buena alineación ideal para encarar la próxima temporada tras el regreso de José Mourinho. Así se vería el mejor 11 del entrenador luso con el merengue.

La alineación ideal de Real Madrid con Yan Diomande

Thibaut Courtois

Denzel Dumfries

Antonio Rüdiger

Dean Huijsen

Marc Cucurella

Federico Valverde

Aurélien Tchouaméni

Jude Bellingham

Yan Diomande

Vinícius Jr

Kylian Mbappé

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En síntesis