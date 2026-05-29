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“No he hablado con él”: Florentino Pérez desmiente el fichaje de José Mourinho por Real Madrid

El periodista Fabrizio Romano ya había confirmado un acuerdo total por dos años, pero el propio presidente de la Casa Blanca lo negó en una entrevista para TVE.

Florentino Pérez saluda a José Mourinho en la Supercopa de Europa de 2017
© Getty ImagesFlorentino Pérez saluda a José Mourinho en la Supercopa de Europa de 2017

Gran incertidumbre en Real Madrid sobre quién será el próximo director técnico del equipo. Tras una decepcionante temporada con Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa en el banquillo, el nombre de José Mourinho había tomado fuerza para volver a tomar las riendas del equipo e incluso llegó a ser confirmado por el periodista Fabrizio Romano. Sin embargo, Florentino Pérez negó dicho acuerdo.

El presidente de Real Madrid dio una entrevista para TVE en el marco de las próximas elecciones que él mismo convocó y, al ser consultado por el supuesto regreso de Mourinho, contestó: “No he hablado con él”.

Florentino Pérez fue el encargado de llevar a José Mourinho a Real Madrid en su primera etapa como DT del Merengue (Getty Images)

Florentino Pérez fue el encargado de llevar a José Mourinho a Real Madrid en su primera etapa como DT del Merengue (Getty Images)

En la misma línea, Florentino completó: Estoy pensando en el nuevo entrenador, sí. Tengo un nombre… y dos. Mou es un buen entrenador, claramente”. De esta manera, el mandamás de la Casa Blanca dejó en claro que la decisión del DT no está para nada confirmada, aunque no lo cerró las puertas al portugués.

Así confirmaba Fabrizio Romano el regreso de Mourinho al Real Madrid

El pasado 18 de mayo, el prestigioso periodista especializado en mercados de fichajes Fabrizio Romano publicó en su cuenta de X: “ÚLTIMA HORA: José Mourinho regresa al Real Madrid, HERE WE GO”.

Esta frase es la que utiliza el comunicador italiano para confirmar una operación. De hecho, en el mismo posteo dio detalles del acuerdo: Todos los términos han sido acordados verbalmente entre José Mourinho y el Real Madrid. Plan para un contrato inicial de dos años, JM viajará a Madrid después del partido Real-Bilbao. The Special One está de vuelta.

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En síntesis

  • Florentino Pérez negó en TVE haber hablado con José Mourinho para ser DT.
  • 18 de mayo es la fecha en que Fabrizio Romano reportó el supuesto acuerdo.
  • Dos años era el tiempo del contrato inicial publicado en la red social X.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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