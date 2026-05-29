“No he hablado con él”: Florentino Pérez desmiente el fichaje de José Mourinho por Real Madrid

El periodista Fabrizio Romano ya había confirmado un acuerdo total por dos años, pero el propio presidente de la Casa Blanca lo negó en una entrevista para TVE.

Gran incertidumbre en Real Madrid sobre quién será el próximo director técnico del equipo. Tras una decepcionante temporada con Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa en el banquillo, el nombre de José Mourinho había tomado fuerza para volver a tomar las riendas del equipo e incluso llegó a ser confirmado por el periodista Fabrizio Romano. Sin embargo, Florentino Pérez negó dicho acuerdo.

Publicidad

El presidente de Real Madrid dio una entrevista para TVE en el marco de las próximas elecciones que él mismo convocó y, al ser consultado por el supuesto regreso de Mourinho, contestó: “No he hablado con él”.

Florentino Pérez fue el encargado de llevar a José Mourinho a Real Madrid en su primera etapa como DT del Merengue (Getty Images)

En la misma línea, Florentino completó: “Estoy pensando en el nuevo entrenador, sí. Tengo un nombre… y dos. Mou es un buen entrenador, claramente”. De esta manera, el mandamás de la Casa Blanca dejó en claro que la decisión del DT no está para nada confirmada, aunque no lo cerró las puertas al portugués.

Publicidad

Así confirmaba Fabrizio Romano el regreso de Mourinho al Real Madrid

El pasado 18 de mayo, el prestigioso periodista especializado en mercados de fichajes Fabrizio Romano publicó en su cuenta de X: “ÚLTIMA HORA: José Mourinho regresa al Real Madrid, HERE WE GO”.

Esta frase es la que utiliza el comunicador italiano para confirmar una operación. De hecho, en el mismo posteo dio detalles del acuerdo: “Todos los términos han sido acordados verbalmente entre José Mourinho y el Real Madrid. Plan para un contrato inicial de dos años, JM viajará a Madrid después del partido Real-Bilbao. The Special One está de vuelta“.

🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍



All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.



Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.



The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Publicidad

En síntesis