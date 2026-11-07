¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira por la Liga BetPlay Dimayor

Este sábado 7 de noviembre continúa la recta decisiva del Torneo Clausura de la Liga BetPlay Dimayor 2026 con un compromiso clave por la Fecha 18. Atlético Nacional recibe en la cancha del Estadio Atanasio Girardot de Medellín al Deportivo Pereira a partir de las 17:10 hs (tiempo del centro de México).
El conjunto ‘Verdolaga’ se mantiene en lo más alto de la clasificación general con 36 unidades y busca asegurar el liderato rumbo a los cuadrangulares semifinales. Los dirigidos por Lucas González intentarán hacer valer el peso de su localía y prolongar su momento positivo frente a su hinchada.
Por su parte, el cuadro ‘Matecaña’ arriba a la capital antioqueña situado en la decimoquinta posición con 17 puntos. La escuadra conducida por Alexis Márquez tiene la consigna de plantear un bloque defensivo ordenado en su propio territorio y apostar a las salidas veloces para dar la sorpresa y sumar en patio ajeno.
La alineación de Atlético Nacional
- Franco Armani
- Andrés Román
- Andrés Reyes
- William Tesillo
- Samuel Velásquez
- Juan Manuel Zapata
- Matheus Uribe
- James Rodríguez
- Nicolás Rodríguez
- Juan Manuel Rengifo
- Andrés Sarmiento
La alineación de Deportivo Pereira
- Yimy Gómez
- Jordy Monroy
- Sebastián Urrea
- Danilo Ortiz
- Fabio Delgado
- Juan Moreno
- Jorge Bermúdez
- Anderson Plata
- Miguel Palacios
- Jhon Largacha
- Marco Pérez
En sintesis
- Atlético Nacional y Deportivo Pereira juegan este sábado 7 de noviembre por la Fecha 18.
- James Rodríguez lidera al líder Atlético Nacional frente a Deportivo Pereira en el Estadio Atanasio Girardot.
- Atlético Nacional suma 36 puntos en el Clausura mientras Deportivo Pereira se ubica con 17.