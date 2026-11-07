¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira por la Liga BetPlay Dimayor

Atlético Nacional se mide ante Deportivo Pereira por otra jornada de la liga de Colombia en busca de un triunfo importante.

Este sábado 7 de noviembre continúa la recta decisiva del Torneo Clausura de la Liga BetPlay Dimayor 2026 con un compromiso clave por la Fecha 18. Atlético Nacional recibe en la cancha del Estadio Atanasio Girardot de Medellín al Deportivo Pereira a partir de las 17:10 hs (tiempo del centro de México).

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El conjunto ‘Verdolaga’ se mantiene en lo más alto de la clasificación general con 36 unidades y busca asegurar el liderato rumbo a los cuadrangulares semifinales. Los dirigidos por Lucas González intentarán hacer valer el peso de su localía y prolongar su momento positivo frente a su hinchada.

Por su parte, el cuadro ‘Matecaña’ arriba a la capital antioqueña situado en la decimoquinta posición con 17 puntos. La escuadra conducida por Alexis Márquez tiene la consigna de plantear un bloque defensivo ordenado en su propio territorio y apostar a las salidas veloces para dar la sorpresa y sumar en patio ajeno.

La alineación de Atlético Nacional

Franco Armani

Andrés Román

Andrés Reyes

William Tesillo

Samuel Velásquez

Juan Manuel Zapata

Matheus Uribe

James Rodríguez

Nicolás Rodríguez

Juan Manuel Rengifo

Andrés Sarmiento

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La alineación de Deportivo Pereira

Yimy Gómez

Jordy Monroy

Sebastián Urrea

Danilo Ortiz

Fabio Delgado

Juan Moreno

Jorge Bermúdez

Anderson Plata

Miguel Palacios

Jhon Largacha

Marco Pérez

En sintesis