Real Madrid recibe a Málaga en el Bernabéu por la tercer jornada de la liga española con el objetivo de sumar tres puntos importantes.

Desde las 9:00 horas de la CDMX, Real Madrid recibe al Málaga por la tercera jornada de la Liga española, con el objetivo de seguir sumando puntos y mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación del torneo que apenas comienza.

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El equipo de José Mourinho empezó muy bien la temporada, con dos victorias en los dos primeros encuentros que disputó, y dejó en claro que es uno de los principales candidatos a quedarse con el título, aunque no deberá confiarse porque el Barcelona también pasa por un gran presente.

La visita, por su parte, sumó tan solo un punto de los seis que disputó y necesita conseguir buenos resultados para poder salir de la zona baja de la tabla de posiciones.

Alineación de Real Madrid

Courtois

Trent

Rüdiger

Huijsen

Cucurella

Camavinga

Valverde

Bellingham

Brahim

Vini Jr.

Mbappé

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Alineación de Málaga

A. Herrero (C)

C. Puga

Einar

Dotor

Chupe

D. Larrubia

Joaquín

Rafa R.

Recio

Izan M.

Rafita

En sintesis