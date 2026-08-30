Desde las 9:00 horas de la CDMX, Real Madrid recibe al Málaga por la tercera jornada de la Liga española, con el objetivo de seguir sumando puntos y mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación del torneo que apenas comienza.
El equipo de José Mourinho empezó muy bien la temporada, con dos victorias en los dos primeros encuentros que disputó, y dejó en claro que es uno de los principales candidatos a quedarse con el título, aunque no deberá confiarse porque el Barcelona también pasa por un gran presente.
La visita, por su parte, sumó tan solo un punto de los seis que disputó y necesita conseguir buenos resultados para poder salir de la zona baja de la tabla de posiciones.
Alineación de Real Madrid
- Courtois
- Trent
- Rüdiger
- Huijsen
- Cucurella
- Camavinga
- Valverde
- Bellingham
- Brahim
- Vini Jr.
- Mbappé
Alineación de Málaga
- A. Herrero (C)
- C. Puga
- Einar
- Dotor
- Chupe
- D. Larrubia
- Joaquín
- Rafa R.
- Recio
- Izan M.
- Rafita
Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Málaga por LaLiga 2026-27: canales de TV y streaming online
En sintesis
- Real Madrid y Málaga juegan a las 9:00 horas por la jornada tres de LaLiga.
- José Mourinho busca su tercera victoria consecutiva al frente del conjunto madridista.
- Kylian Mbappé y Vinícius Jr. lideran el ataque titular del Real Madrid.