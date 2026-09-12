Real Madrid recibe a Rayo Vallecano por la Jornada 5 de LaLiga de España 2026-27. El Merengue cayó ante Betis en su última presentación liguera y buscará reponerse ante un conjunto que viene de obtener su primera victoria ante Racing de Santander.
El encuentro se disputará en el Santiago Bernabéu y José Mourinho -entrenador de Real Madrid- pone lo mejor que tiene a disposición. Esto quiere decir que Kylian Mbappé será titular en el conjunto blanco.
Kylian Mbappé, con la camiseta suplente de Real Madrid (Getty Images)
Alineación de Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Denzel Dumfries
- Ibrahima Konaté
- Antonio Rüdiger
- Álvaro Carreras
- Federico Valverde
- Bernardo Silva
- Jude Bellingham
- Yan Diomandé
- Vinicius
- Kylian Mbappé
Alineación de Rayo Vallecano
- Audero
- Andrei Rațiu
- Florian Lejeune
- Pathé Ciss
- Pedro Díaz
- Unai López
- Álvaro García
- Pedrosa
- Giorgi Tsitaishvili
- Bouare
- Sergio Camello