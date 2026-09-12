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Juega Kylian Mbappé: alineaciones de Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2026-27

El Merengue buscará recuperarse en el Santiago Bernabéu tras la caída ante Real Betis en la última jornada.

Real Madrid recibe a Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu
© Getty ImagesReal Madrid recibe a Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu

Real Madrid recibe a Rayo Vallecano por la Jornada 5 de LaLiga de España 2026-27. El Merengue cayó ante Betis en su última presentación liguera y buscará reponerse ante un conjunto que viene de obtener su primera victoria ante Racing de Santander.

El encuentro se disputará en el Santiago Bernabéu y José Mourinho -entrenador de Real Madrid- pone lo mejor que tiene a disposición. Esto quiere decir que Kylian Mbappé será titular en el conjunto blanco.

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Kylian Mbappé en Real Madrid

Kylian Mbappé, con la camiseta suplente de Real Madrid (Getty Images)

Alineación de Real Madrid

  • Thibaut Courtois
  • Denzel Dumfries
  • Ibrahima Konaté
  • Antonio Rüdiger
  • Álvaro Carreras
  • Federico Valverde
  • Bernardo Silva
  • Jude Bellingham
  • Yan Diomandé
  • Vinicius
  • Kylian Mbappé

Alineación de Rayo Vallecano

  • Audero
  • Andrei Rațiu
  • Florian Lejeune
  • Pathé Ciss
  • Pedro Díaz
  • Unai López
  • Álvaro García
  • Pedrosa
  • Giorgi Tsitaishvili
  • Bouare
  • Sergio Camello
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Leandro Barraza
Leandro Barraza
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