El Merengue buscará recuperarse en el Santiago Bernabéu tras la caída ante Real Betis en la última jornada.

Real Madrid recibe a Rayo Vallecano por la Jornada 5 de LaLiga de España 2026-27. El Merengue cayó ante Betis en su última presentación liguera y buscará reponerse ante un conjunto que viene de obtener su primera victoria ante Racing de Santander.

Publicidad

El encuentro se disputará en el Santiago Bernabéu y José Mourinho -entrenador de Real Madrid- pone lo mejor que tiene a disposición. Esto quiere decir que Kylian Mbappé será titular en el conjunto blanco.

Kylian Mbappé, con la camiseta suplente de Real Madrid (Getty Images)

Alineación de Real Madrid

Thibaut Courtois

Denzel Dumfries

Ibrahima Konaté

Antonio Rüdiger

Álvaro Carreras

Federico Valverde

Bernardo Silva

Jude Bellingham

Yan Diomandé

Vinicius

Kylian Mbappé

Publicidad

Alineación de Rayo Vallecano