Real Madrid y Rayo Vallecano se enfrentan por LaLiga. La información de cómo ver el partido en México y otros países.

Real Madrid y Rayo Vallecano se enfrentan este sábado 12 de septiembre por el partido correspondiente a la Jornada 5 de LaLiga. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu y comienza a partir de las 13:00hs (Ciudad de México).

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El conjunto dirigido por José Mourinho llega enfocado en mantener el paso firme en el campeonato local y apretar la cima del torneo. Por su parte, el Rayo Vallecano busca dar la sorpresa como visitante en este apasionante derbi madrileño.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano de este sábado 12 de septiembre por LaLiga se puede ver en México a través de Sky Sports en la televisión o mediante la plataforma de Sky+ en streaming.

México: Sky Sports, Sky+

Sky Sports, Sky+ Centroamérica: VIX, Sky Sports

VIX, Sky Sports Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: ESPN+, ESPN Deportes, Fubo

ESPN+, ESPN Deportes, Fubo España: DAZN LaLiga, Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto merengue, el Real Madrid llega en la cuarta posición de la tabla con 9 puntos tras registrar tres victorias en sus primeras cuatro presentaciones. El equipo blanco viene de perder con el Betis y quiere volver a ganar en LaLiga.

Por su parte, el Rayo Vallecano tiene 4 unidades. El conjunto visitante llega tras un inicio irregular, aunque motivado tras lograr una trabajada victoria por 3-2 en la jornada anterior contra el Racing de Santander.

En síntesis

Real Madrid y Rayo Vallecano juegan este sábado 12 de septiembre por LaLiga.

juegan este sábado 12 de septiembre por LaLiga. La transmisión del encuentro en México será por Sky Sports y Sky+ .

y . El Real Madrid busca recuperarse tras caer ante el Betis en la jornada previa.