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Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2026-27: canales de TV y streaming online

Real Madrid y Rayo Vallecano se enfrentan por LaLiga. La información de cómo ver el partido en México y otros países.

Real Madrid y Rayo Vallecano se enfrentan por LaLiga
© Imagen propiaReal Madrid y Rayo Vallecano se enfrentan por LaLiga

Real Madrid y Rayo Vallecano se enfrentan este sábado 12 de septiembre por el partido correspondiente a la Jornada 5 de LaLiga. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu y comienza a partir de las 13:00hs (Ciudad de México).

El conjunto dirigido por José Mourinho llega enfocado en mantener el paso firme en el campeonato local y apretar la cima del torneo. Por su parte, el Rayo Vallecano busca dar la sorpresa como visitante en este apasionante derbi madrileño.

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¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano de este sábado 12 de septiembre por LaLiga se puede ver en México a través de Sky Sports en la televisión o mediante la plataforma de Sky+ en streaming.

  • México: Sky Sports, Sky+
  • Centroamérica: VIX, Sky Sports
  • Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium
  • Estados Unidos: ESPN+, ESPN Deportes, Fubo
  • España: DAZN LaLiga, Movistar+

La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto merengue, el Real Madrid llega en la cuarta posición de la tabla con 9 puntos tras registrar tres victorias en sus primeras cuatro presentaciones. El equipo blanco viene de perder con el Betis y quiere volver a ganar en LaLiga.

Por su parte, el Rayo Vallecano tiene 4 unidades. El conjunto visitante llega tras un inicio irregular, aunque motivado tras lograr una trabajada victoria por 3-2 en la jornada anterior contra el Racing de Santander.

En síntesis

  • Real Madrid y Rayo Vallecano juegan este sábado 12 de septiembre por LaLiga.
  • La transmisión del encuentro en México será por Sky Sports y Sky+.
  • El Real Madrid busca recuperarse tras caer ante el Betis en la jornada previa.
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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