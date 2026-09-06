Valencia vs Barcelona: Hora, Transmisión y Alineaciones

Esto es todo lo que tiene que saber sobre el partido de hoy entre el Valencia y el Barcelona por J4 de LaLiga.

Este domingo el conjunto de Valencia quiere conseguir su primera victoria en casa durante esta temporada de LaLiga, mantenerse en zona de descenso en su cuarta jornada, es una de las situaciones que apresura a los dirigidos por Carlos Corberán a lograr un triunfo en este duelo, pero se miden ante el líder de la competencia, el Barcelona.

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La escuadra de casa se encuentra en el lugar 18 de la tabla general con tan solo un punto; mientras que los visitantes están en la primera posición de la competencia con 9 unidades. Ante la diferencia que existen entre ambos equipos, el Valencia busca imponerse en este duelo, aunque los favoritos siguen siendo los blaugranas.

¿Por dónde ver el partido?

Este enfrentamiento se llevará a cabo este domingo a las 8:15 horas del centro de México en Mestalla y será transmitido en México solamente por Sky Sports en televisión de cable y en Sky+ por su plataforma de streaming.

México: Sky Sports, Sky+.

Sky Sports, Sky+. Centroamérica: Sky Sports y ViX.

Sky Sports y ViX. Sudamérica: ESPN / Disney+, DSports /DGO

ESPN / Disney+, DSports /DGO Estados Unidos: ESPN y ESPN+

ESPN y ESPN+ España: Movistar+, Orange TV, LaLiga TV Bar

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Hora del partido

México, Costa Rica, Guatemala : 08:15 horas

: 08:15 horas Perú, Colombia, Ecuador : 09:15 horas

: 09:15 horas Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay : 10:15 horas

: 10:15 horas Argentina, Uruguay : 11:15 horas

: 11:15 horas España: 16:15 horas

Alineaciones

Valencia: Stole Dimitrievski; Jesús Vázquez, César Tárrega, Pepelu, Mouctar Diakhaby, Pablo Maffeo; Ryūnosuke Satō, Guido Rodríguez, Javi Guerra; Hugo Duro y Arnaut Danjuma.

Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Andreas Christensen, Eric García, Gerard Martín; Gavi, Marc Bernal; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha y Karim Adeyemi.

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En síntesis