Dónde ver el Levante vs Barcelona

Conoce todo lo que tienes que saber sobre el partido entre el Levante UD y el Barcelona.

Este domingo el conjunto del Levante quiere conseguir su primera victoria en casa durante esta temporada de LaLiga, mantenerse en zona de descenso en su cuarta jornada, es una de las situaciones que apresura a los dirigidos por Luis Castro a lograr un triunfo en este duelo, pero se miden ante el líder de la competencia, el Barcelona.

Publicidad

La escuadra de casa se encuentra en el lugar 13 de la tabla general con tan solo cinco puntos; mientras que los visitantes están en la primera posición de la competencia con 12 unidades. Ante la diferencia que existe entre ambos equipos, el Levante busca imponerse en este duelo, aunque los favoritos siguen siendo los blaugranas.

¿Por dónde ver el partido?

Este enfrentamiento se llevará a cabo este domingo 13 de septiembre de 2026 a las 8:15 horas del centro de México en el Estadio Ciutat de València y será transmitido en México solamente por Sky Sports en televisión de cable y en Sky+ por su plataforma de streaming.

México: Sky Sports, Sky+.

Sky Sports, Sky+. Centroamérica: Sky Sports y ViX.

Sky Sports y ViX. Sudamérica: ESPN / Disney+, DSports / DGO

ESPN / Disney+, DSports / DGO Estados Unidos: ESPN y ESPN+

ESPN y ESPN+ España: Movistar+, Orange TV, LaLiga TV Bar

Publicidad

Hora del partido

México, Costa Rica, Guatemala: 08:15 horas

08:15 horas Perú, Colombia, Ecuador: 09:15 horas

09:15 horas Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 10:15 horas

10:15 horas Argentina, Uruguay: 11:15 horas

11:15 horas España: 16:15 horas

Posibles alineaciones

Levante: Mathew Ryanz; Nacho Pérez, Adrián de la Fuente, Aïssa Mandi, Manu Sánchez, Thiago Fernández, Oriol Rey, Jon Ander Olasagasti, Enzo Bardeli; Roger Brugué e Iván Romero.

Mathew Ryanz; Nacho Pérez, Adrián de la Fuente, Aïssa Mandi, Manu Sánchez, Thiago Fernández, Oriol Rey, Jon Ander Olasagasti, Enzo Bardeli; Roger Brugué e Iván Romero. Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Andreas Christensen, Eric García, Gerard Martín; Gavi, Marc Bernal; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha y Karim Adeyemi.

En síntesis

Barcelona lidera la tabla con 12 puntos y enfrentará al Levante .

lidera la tabla con y enfrentará al . Estadio Ciutat de València albergará el partido este domingo 13 de septiembre .

albergará el partido este . Sky Sports transmitirá el partido en México a las 8:15 horas.