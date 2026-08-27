Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga 2026-27: canales de TV y streaming

El equipo de Hansi Flick disputa su segundo partido de la temporada en la liga española en el Camp Nou ante su afición.

Barcelona y Athletic Club se enfrentan este jueves 27 de agosto por el encuentro pendiente correspondiente a la Jornada 1 de LaLiga de España. El choque de titanes se lleva a cabo en el Estadio Spotify Camp Nou y comienza a partir de las 13:00 hs (tiempo del Centro de México).

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Este duelo se disputa a mitad de semana debido al ajuste del calendario de inicio de temporada, completando la primera fecha del campeonato tras el arranque del torneo.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Barcelona y Athletic Club de este jueves 27 de agosto por LaLiga se puede ver en México de forma exclusiva a través de la señal de Sky Sports en televisión de paga, así como por sus plataformas digitales Sky+ e izzi Go en streaming online.

México: Sky Sports, Sky+, izzi Go

Sky Sports, Sky+, izzi Go Centroamérica: Vix / Sky Sports

Vix / Sky Sports Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium

ESPN, Disney+ Premium Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV

ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV España: DAZN LaLiga, Movistar+, Orange

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, el FC Barcelona busca afianzar su paso firme en este inicio de torneo en casa. El equipo blaugrana llega enfocado en sumar tres puntos clave para no ceder terreno en la parte alta de la tabla de posiciones desde las primeras jornadas del campeonato español.

Por su parte, el Athletic Club llega con la intención de dar la sorpresa en territorio catalán. Los dirigidos por el cuadro vasco disputan este trascendental choque buscando afianzar sus aspiraciones europeas en un inicio de temporada exigente.

En sintesis

Barcelona y Athletic Club se enfrentan este jueves 27 de agosto por LaLiga.

se enfrentan este jueves 27 de agosto por LaLiga. Spotify Camp Nou alberga el partido pendiente a las 13:00 horas de México.

alberga el partido pendiente a las 13:00 horas de México. Sky Sports y Sky+ transmiten en exclusiva el partido en vivo para México.