¿Juega Luis Díaz? Las alineaciones de Heidenheim vs. Bayern Múnich por la Jornada 15 de la Bundesliga 2025-26

Heidenheim y Bayern Múnich se enfrentan este domingo en el último partido del año en la Bundesliga. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Luis Díaz, una de las figuras del Bayern Múnich
© Getty ImagesLuis Díaz, una de las figuras del Bayern Múnich

Heidenheim y Bayern Múnich se enfrentan este domingo 21 de diciembre en lo que será el último partido de la Bundesliga antes de que el torneo ingrese en un receso invernal. El encuentro entre estos dos equipos comienza a partir de las 10:30hs (CDMX).

Por el lado del local, el Heidenheim se ubica en zona de descenso y tiene la difícil tarea de resistir frente al Bayern Múnich. Este equipo es considerado uno de los más antiguos en la historia de Alemania e intentará cerrar el año con un batacazo contra el conjunto más poderoso del país.

Con respecto al equipo bávaro, la noticia es que regresa Luis Díaz al partido después de una fecha de suspensión y de unos días de descanso que le dio Vincent Kompany. Bayern Múnich viene de empatar con el Mainz en la jornada pasada y buscará volver al triunfo.

La probable alineación de Heidenheim

  • Ramaj
  • Keller
  • Mainka
  • Gimber
  • Niehues
  • Busch
  • Schoppner
  • Dorsch
  • Fohrenbach
  • Pieringer
  • Honsak
La probable alineación de Bayern Múnich

  • Manuel Neuer.
  • Josip Stanišić.
  • Dayot Upamecano.
  • Jonathan Tah.
  • Konrad Laimer.
  • Joshua Kimmich.
  • Aleksandar Pavlovic.
  • Michael Olise.
  • Lennart Karl.
  • Luis Díaz.
  • Harry Kane.
patricio hechem
Patricio Hechem
