Heidenheim y Bayern Múnich se enfrentan este domingo 21 de diciembre en lo que será el último partido de la Bundesliga antes de que el torneo ingrese en un receso invernal. El encuentro entre estos dos equipos comienza a partir de las 10:30hs (CDMX).

Publicidad

Publicidad

Por el lado del local, el Heidenheim se ubica en zona de descenso y tiene la difícil tarea de resistir frente al Bayern Múnich. Este equipo es considerado uno de los más antiguos en la historia de Alemania e intentará cerrar el año con un batacazo contra el conjunto más poderoso del país.

Con respecto al equipo bávaro, la noticia es que regresa Luis Díaz al partido después de una fecha de suspensión y de unos días de descanso que le dio Vincent Kompany. Bayern Múnich viene de empatar con el Mainz en la jornada pasada y buscará volver al triunfo.

La probable alineación de Heidenheim

Ramaj

Keller

Mainka

Gimber

Niehues

Busch

Schoppner

Dorsch

Fohrenbach

Pieringer

Honsak

Publicidad

Publicidad

La probable alineación de Bayern Múnich