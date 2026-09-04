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Ipswich Town vs. Liverpool: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones por la Premier League

Los Reds visitan el estadio Portman Road en busca de su primer triunfo tras dos empates consecutivos.

Ipswich Town recibe a Liverpool por la Premier League
© Imagen propiaIpswich Town recibe a Liverpool por la Premier League

Ipswich Town y Liverpool se enfrentan este viernes 4 de septiembre por el partido correspondiente a la Jornada 3 de la Premier League 2026-27. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Portman Road a partir de las 13:00hs (Ciudad de México).

Este partido encuentra a ambos equipos buscando regularidad en el arranque de la temporada. Liverpool necesita sumar de a tres por primera vez en el campeonato, mientras que el recién ascendido Ipswich Town intentará hacerse fuerte ante su gente para retener puntos en casa.

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Dominik Szoboszlai celebra tras marcarle de penal a Newcastle (Getty Images)

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Horario del partido

  • México, Costa Rica, Guatemala: 13:00 hs
  • Perú, Colombia, Ecuador: 14:00 hs
  • Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 15:00 hs
  • Argentina, Uruguay: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Dónde ver Ipswich vs. Liverpool

El encuentro entre Ipswich Town y Liverpool de este viernes por la Premier League se puede ver en México a través de TNT Sports en la TV por cable o mediante Max como plataforma de streaming

  • México: TNT Sports y Max
  • Centroamérica: Max Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium
  • Estados Unidos: USA Network y Peacock
  • España: DAZN y Movistar+
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Alineaciones confirmadas

  • Ipswich Town: Scherpen; O’Shea, Diop, Greaves, Davis; Lukić, Exequiel Palacios, Maeda, Enciso, Fatawu; Emersonn.
  • Liverpool: Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai, Gakpo, Wirtz, Muñoz; Isak.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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