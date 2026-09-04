Ipswich Town vs. Liverpool: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones por la Premier League

Ipswich Town y Liverpool se enfrentan este viernes 4 de septiembre por el partido correspondiente a la Jornada 3 de la Premier League 2026-27. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Portman Road a partir de las 13:00hs (Ciudad de México).

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Este partido encuentra a ambos equipos buscando regularidad en el arranque de la temporada. Liverpool necesita sumar de a tres por primera vez en el campeonato, mientras que el recién ascendido Ipswich Town intentará hacerse fuerte ante su gente para retener puntos en casa.

Dominik Szoboszlai celebra tras marcarle de penal a Newcastle (Getty Images)

Horario del partido

México, Costa Rica, Guatemala : 13:00 hs

: 13:00 hs Perú, Colombia, Ecuador : 14:00 hs

: 14:00 hs Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay : 15:00 hs

: 15:00 hs Argentina, Uruguay : 16:00 hs

: 16:00 hs España: 21:00 hs

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Dónde ver Ipswich vs. Liverpool

El encuentro entre Ipswich Town y Liverpool de este viernes por la Premier League se puede ver en México a través de TNT Sports en la TV por cable o mediante Max como plataforma de streaming

México : TNT Sports y Max

: TNT Sports y Max Centroamérica : Max Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

: Max Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos : USA Network y Peacock

: USA Network y Peacock España: DAZN y Movistar+

Alineaciones confirmadas

Ipswich Town: Scherpen; O’Shea, Diop, Greaves, Davis; Lukić, Exequiel Palacios, Maeda, Enciso, Fatawu; Emersonn.

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