PSG vs. Manchester United: hora, dónde ver EN VIVO y probables alineaciones por el amistoso internacional

El conjunto parisino y los Diablos Rojos miden fuerzas en el estadio Nya Ullevi de Gotemburgo por la pretemporada.

PSG y Manchester United se enfrentan este sábado 8 de agosto en un atractivo partido amistoso de preparación correspondiente a la pretemporada europea. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Ullevi (Nya Ullevi) ubicado en Gotemburgo, Suecia, y comenzará a las 9:00 hs (centro de México).

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Este compromiso de preparación reúne a dos gigantes del continente en territorio neutral. El conjunto inglés busca afinar detalles bajo las órdenes de Michael Carrick de cara al inicio de la Premier League, mientras que el cuadro parisino de Luis Enrique continúa ajustando piezas tras sus primeros movimientos en el verano.

Hora del partido PSG vs. Manchester United

México, Costa Rica, Guatemala : 9:00 hs

: 9:00 hs Perú, Colombia, Ecuador : 10:00 hs

: 10:00 hs Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay : 11:00 hs

: 11:00 hs Argentina, Uruguay : 12:00 hs

: 12:00 hs España: 17:00 hs

Dónde ver PSG vs. Manchester United

El partido amistoso entre PSG y Manchester United se puede seguir en México a través de las plataformas oficiales de los clubes y servicios internacionales de streaming en vía digital.

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México : PSG TV / MUTV App

: PSG TV / MUTV App Centroamérica : Star+ / Disney+ Premium

: Star+ / Disney+ Premium Sudamérica : ESPN y Disney+ Premium

: ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos : ESPN+, MUTV

: ESPN+, MUTV España: DAZN, MUTV

Probables alineaciones

PSG : Matvéi Safónov; Yoram Zague, Illia Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Lucas Beraldo, Dro; Ibrahim Mbaye, Jaden Ndjantou y Khvicha Kvaratskhelia.

: Matvéi Safónov; Yoram Zague, Illia Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Lucas Beraldo, Dro; Ibrahim Mbaye, Jaden Ndjantou y Khvicha Kvaratskhelia. Manchester United: Senne Lammens; Leny Yoro, Harry Maguire, Jack Heaven, Luke Shaw; Youri Tielemans, Mason Moun, Bruno Fernandes; Amad Diallo, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo.

La actualidad de ambos equipos

Paris Saint-Germain afronta su segundo test formal de pretemporada. El vigente campeón de la Champions League busca cambiar de imagen tras caer por 3-0 ante el Mallorca en su presentación previa, intentando recuperar su mejor funcionamiento colectivo con el retorno paulatino de sus futbolistas tras el periodo de descanso.

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Andrey Santos es uno de los fichajes de Manchester United para la próxima temporada (Getty Images)

Por el otro lado, Manchester United llega con mayor ritmo de competencia a este amistoso en Suecia. Los Diablos Rojos encadenan buenas sensaciones en su gira de preparación tras vencer por 2-1 al Atlético de Madrid y mostrar solidez en sus líneas con la incorporación progresiva de sus figuras internacionales.