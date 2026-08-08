¿Por qué no juega Ousmane Dembélé en PSG vs. Manchester United por el amistoso internacional?

La gran figura del ataque parisino no sumarán minutos en el partido de pretemporada. Conoce el motivo de su ausencia.

Paris Saint-Germain choca con Manchester United este sábado en lo que promete ser un encuentro amistoso de pretemporada sumamente atractivo. Ambos equipos cuentan con estrellas de primer nivel en sus respectivas plantillas, pero la más importante no estará presente.

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Estamos hablando de Ousmane Dembélé. El vigente Balón de Oro (y uno de los máximos candidatos para el de la edición 2026) no estará a disposición de Luis Enrique a pesar de no presentar ninguna lesión.

¿Por qué no juega Ousmane Dembélé?

Ousmane Dembélé no jugará el partido amistoso entre PSG y Manchester United debido a que todavía se encuentra gozando de los días de descanso que le otorgó Paris Saint-Germain tras su participación en la Copa del Mundo 2026 con la Selección de Francia.

Ousmane Dembélé disputó la Copa del Mundo 2026 con Francia (Getty Images)

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Por este mismo motivo, el delantero francés de 29 años con pasado en Barcelona y Borussia Dortmund tampoco sumó minutos en el amistoso anterior del conjunto parisino contra Mallorca.

En síntesis