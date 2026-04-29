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Julián Quiñones metió un doblete en Arabia Saudita y así quedó la tabla de goleadores en su lucha ante Cristiano Ronaldo

El mexicano se consolidó en la parte más alta de la clasificación de estadísticas individuales y sueña con vencer al Bicho.

Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleo.
© GETTY IMAGESJulián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleo.

La Saudi Pro League se ha vuelto en la casa ideal para que aquellos delanteros de mayor renombre saquen provecho de su excelente nivel para agrandar sus números personales en goles. Este miércoles fue el turno de Julián Quiñones, el mexicano que encontró su lugar en el mundo y compite de igual a igual con Cristiano Ronaldo por ser el máximo anotador de la competencia doméstica de Arabia Saudita.

Así fue el doblete de Julián Quiñones

Por la Jornada 30 de la liga, Julián se despachó con un doblete que le permitió llegar a la cima de la tabla de goleo. Quiñones le puso su rúbrica al marcador final de 4-0 del Al-Qadisiya ante el Al-Riyadh al minuto 86 y 95. Estos tantos le otorgaron la posibilidad de alcanzar la línea de los 28 tantos y superar al inglés Ivan Toney, quien quedó relegado con 27 anotaciones.

El podio de los goleadores lo completa Cristiano Ronaldo con 25. El portugués volvió a convertir con el Al-Nassr. También este miércoles, fue victoria por 1-0 ante el Al-Ahli del mencionado Toney y la competencia por dominar las estadísticas individuales está que arde a falta de cuatro partidos para el final de la temporada.

Por su parte, para el Bicho esta fue la oportunidad perfecta de sumar un gol más y continuar en el sueño de alcanzar los 1000 tantos. De esta manera, el luso alcanzó a los 970 gritos y, por lo tanto, el delantero quedó a tan solo 30 tantos de llegar a la cifra que tanto busca el portugués.

Tabla de goleo de la Saudi Pro League 2025-26

#JugadorClubGoles
1Julián Andrés QuiñonesAl Qadisiya28
2Ivan ToneyAl-Ahli27
3Cristiano RonaldoAl-Nassr25
4Roger MartínezAl Taawon20
5Joao FélixAl-Nassr16

En síntesis

  • Julián Quiñones marcó un doblete al Al-Riyadh y lidera el goleo con 28 tantos.
  • El delantero superó los 27 goles de Ivan Toney tras la Jornada 30.
  • Cristiano Ronaldo suma 25 goles ligueros y alcanzó los 969 tantos en su carrera.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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