Julián Quiñones metió un doblete en Arabia Saudita y así quedó la tabla de goleadores en su lucha ante Cristiano Ronaldo

La Saudi Pro League se ha vuelto en la casa ideal para que aquellos delanteros de mayor renombre saquen provecho de su excelente nivel para agrandar sus números personales en goles. Este miércoles fue el turno de Julián Quiñones, el mexicano que encontró su lugar en el mundo y compite de igual a igual con Cristiano Ronaldo por ser el máximo anotador de la competencia doméstica de Arabia Saudita.

Publicidad

Así fue el doblete de Julián Quiñones

Por la Jornada 30 de la liga, Julián se despachó con un doblete que le permitió llegar a la cima de la tabla de goleo. Quiñones le puso su rúbrica al marcador final de 4-0 del Al-Qadisiya ante el Al-Riyadh al minuto 86 y 95. Estos tantos le otorgaron la posibilidad de alcanzar la línea de los 28 tantos y superar al inglés Ivan Toney, quien quedó relegado con 27 anotaciones.

🔥🇸🇦 DOBLETE DE JULIÁN QUIÑONES Y YA LLEGÓ A 67 G+A EN 64 PARTIDOS DESDE SU LLEGADA A ARABIA SAUDÍ CON AL QADSIAH!



LÍDER DE GOLEO de la liga árabe y SEGUNDO máximo goleador de todo el mundo en 2026. 🤯 pic.twitter.com/iTcxN9H9GU — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 29, 2026

El podio de los goleadores lo completa Cristiano Ronaldo con 25. El portugués volvió a convertir con el Al-Nassr. También este miércoles, fue victoria por 1-0 ante el Al-Ahli del mencionado Toney y la competencia por dominar las estadísticas individuales está que arde a falta de cuatro partidos para el final de la temporada.

Publicidad

Por su parte, para el Bicho esta fue la oportunidad perfecta de sumar un gol más y continuar en el sueño de alcanzar los 1000 tantos. De esta manera, el luso alcanzó a los 970 gritos y, por lo tanto, el delantero quedó a tan solo 30 tantos de llegar a la cifra que tanto busca el portugués.

Tabla de goleo de la Saudi Pro League 2025-26

# Jugador Club Goles 1 Julián Andrés Quiñones Al Qadisiya 28 2 Ivan Toney Al-Ahli 27 3 Cristiano Ronaldo Al-Nassr 25 4 Roger Martínez Al Taawon 20 5 Joao Félix Al-Nassr 16

En síntesis

Julián Quiñones marcó un doblete al Al-Riyadh y lidera el goleo con 28 tantos .

marcó un doblete al y lidera el goleo con . El delantero superó los 27 goles de Ivan Toney tras la Jornada 30 .

de tras la . Cristiano Ronaldo suma 25 goles ligueros y alcanzó los 969 tantos en su carrera.