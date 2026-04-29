El BMO Stadium será el huésped de una noche de fiesta este miércoles, cuando Los Ángeles FC, el cuadro dueño de casa, se reencuentre con su afición para enfrentar al temerario Toluca. Estadounidenses y mexicanos tendrán que verse las caras en esta oportunidad, en el marco del duelo de ida de las semifinales de la Concachampions 2026.

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En la previa del enfrentamiento de turno, muchos aficionados se sorprendieron por una novedad curiosa dentro de la nómina de LAFC. Es que su principal arma de ataque no aparece entre los elegidos para el juego. Denis Bouanga se perderá el partido de hoy por la CONCACAF Champions Cup ante los ‘Diablos Rojos’, que abrirá una serie caliente.

El gabonés es la referencia de área del equipo de California, y el habitual centrodelantero titular de la escuadra que comanda Marc Dos Santos. Con 9 tantos, es uno de los goleadores del año para Los Ángeles FC, por lo que significará una pérdida importante. En una llave donde cada anotación es clave, pesará la baja del atacante.

Dos Santos deberá suplir la baja de Bouanga [Foto: Getty]

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En esta ocasión, la ausencia de Denis Bouanga en el compromiso ante Toluca por la ida de semifinales surje de que se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. El ‘9’ de LAFC debe cumplir una fecha de suspensión por Concachampions y lo hará precisamente esta noche, tras alcanzar el límite en la ronda pasada con Cruz Azul.

De este modo, tras observar desde afuera el duelo de este miércoles en el BMO Stadium, Denis Bouanga estará disponible para viajar a México para la revancha del miércoles que viene. Con Heung-Min Son y David Martínez, Los Ángeles FC tendrá una delantera temible para visitar el Estadio Nemesio Diez de Toluca en el cruce de vuelta de la llave.

Ahora bien, Denis Bouanga no será la única pérdida sensible en el conjunto estadounidense para el choque de esta Concachampions 2026. El colombiano Eddie Segura también será baja en LAFC ante Toluca, por el mismo motivo: suspensión por amonestaciones. Se trata de un defensa que venía siendo de la partida, con tres titularidades en los últimos cuatro juegos.