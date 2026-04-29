Esteban Andrada, arquero argentino con pasado en Rayados de Monterrey, quedó en el centro de la polémica en los últimos días luego de protagonizar una fuerte agresión durante un partido con el Real Zaragoza. El guardameta fue expulsado tras una discusión con un rival y reaccionó de la peor manera: le lanzó una fuerte piña al futbolista con el que había tenido el cruce previo.

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Esteban Andrada, hoy arquero del Zaragoza, fue EXPULSADO, SE VOLVIÓ LOCO Y LE PEGÓ UNA PIÑA en la cara al capitán del Huesca.



INSÓLITO TODO. 😳🇦🇷🇪🇸 pic.twitter.com/7wfO12gMFi — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 26, 2026

Las imágenes del incidente rápidamente se viralizaron y generaron una enorme repercusión en España. Desde el primer momento se esperaba una sanción ejemplar para el ex Boca Juniors, teniendo en cuenta la gravedad de la agresión y el impacto que tuvo el episodio dentro y fuera del partido.

Finalmente, el Comité de Disciplina confirmó el duro castigo para Andrada. “12 partidos de suspensión por agredir a otro”, señala el comunicado oficial, una cifra a la que además se le suma otro encuentro de sanción por la doble amarilla que había recibido antes de la agresión.

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La resolución también incluyó castigos para otros futbolistas involucrados en la tangana posterior. Dani Jiménez, arquero del Huesca, recibió cuatro partidos de suspensión, mientras que Tasende, jugador del Zaragoza, fue sancionado con dos encuentros.

La noticia cayó como un verdadero golpe para el entorno del arquero argentino, que ahora deberá afrontar una larga inactividad justo en un momento clave de la temporada. Además, la sanción deja muy golpeada su imagen deportiva de cara al futuro.

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En medio de todo este escenario, la situación también genera preocupación en Rayados de Monterrey, club dueño de su ficha y que esperaba resolver el futuro del arquero una vez finalizara su préstamo en España.

Rayados perjudicado

La histórica suspensión complica seriamente los planes de Rayados con Esteban Andrada. El arquero debe regresar tras su préstamo, pero con 13 partidos de castigo encima será muy difícil encontrarle acomodo inmediato en otro club. La sanción reduce notablemente sus posibilidades de mercado.

En sintesis

El arquero Esteban Andrada recibió 13 partidos de suspensión total tras agredir a un rival.

recibió de suspensión total tras agredir a un rival. El Comité de Disciplina impuso 12 juegos por agresión y uno por doble amarilla.

impuso 12 juegos por agresión y uno por doble amarilla. Rayados de Monterrey, dueño de su ficha, enfrenta dificultades para negociar el futuro del jugador.