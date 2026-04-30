Mientras Cristiano Ronaldo cuesta 12 millones, el valor de mercado de Lamine Yamal

Cristiano Ronaldo sigue compitiendo al máximo nivel a sus 41 años, siendo la gran figura del Al-Nassr en Arabia Saudita. El portugués continúa marcando goles y siendo determinante, en lo que podría ser una de sus últimas grandes etapas como profesional.

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Cristiano Ronaldo en Al-Nassr (Getty Images)

En esta nueva etapa de su carrera, el valor de mercado del astro portugués cayó de manera considerable debido a la edad. Actualmente, según Transfermarkt, su cotización es de 12 millones de euros, muy lejos de sus mejores años en el futbol europeo.

A pesar de eso, CR7 sigue siendo una referencia mundial dentro y fuera del campo, y en Arabia Saudita está muy cerca de conquistar su primer gran título con el Al-Nassr. Y también desea ganar un Mundial con Portugal, ya que jugará el último este año.

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Del otro lado aparece Lamine Yamal, una de las mayores promesas del futbol mundial. Con apenas 18 años, el joven talento ya es figura del Barcelona y pieza clave en el proyecto del club catalán, que confía al máximo en lo que él puede dar.

Lamine Yamal en Barcelona (Getty Images)

Yamal viene creciendo a pasos agigantados y ya está consiguiendo cosas importantes con el Barça, aunque todavía tiene una cuenta pendiente grande: la Champions League, torneo en el que esta temporada fueron eliminados, pero que volverán a intentar conquistar el próximo año.

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En cuanto a su valor de mercado, el juvenil español está tasado en 200 millones de euros, una cifra que lo coloca entre los futbolistas más caros del planeta y refleja su impacto inmediato en la élite del futbol.

Comparten valor de mercado con Mbappé y Haaland

Lamine Yamal comparte actualmente ese valor de mercado de 200 millones de euros con dos estrellas absolutas del fútbol mundial como Kylian Mbappé y Erling Haaland, lo que confirma su lugar entre la nueva élite del deporte.

En sintesis

Cristiano Ronaldo tiene un valor de mercado actual de 12 millones de euros .

tiene un valor de mercado actual de . Lamine Yamal alcanza una valoración de 200 millones de euros a los 18 años.

alcanza una valoración de a los 18 años. El valor de Yamal iguala las cifras de Kylian Mbappé y Erling Haaland.