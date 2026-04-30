Cristiano Ronaldo y una frase que golpea al futbol: “El final de mi carrera se acerca”

Cristiano Ronaldo sigue demostrando que la ambición no tiene fecha de vencimiento. A sus 41 años, el astro portugués mantiene intacta su mentalidad competitiva y continúa buscando nuevos objetivos dentro del futbol profesional, incluso después de haber conquistado prácticamente todo a nivel individual y colectivo.

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Actualmente, CR7 atraviesa una nueva etapa en el Al-Nassr de Arabia Saudita, club que apostó fuerte por su llegada y lo convirtió en la máxima figura de la institución. Desde su arribo, el portugués revolucionó el fútbol saudí tanto dentro como fuera de la cancha, elevando la exposición de la liga a nivel mundial.

Sin embargo, pese a sus goles y actuaciones destacadas, Cristiano todavía no logró levantar títulos con el conjunto árabe. En esta temporada, el equipo mantiene viva la ilusión de conquistar la liga saudí y se encuentra peleando en la parte alta de la tabla cuando restan apenas cuatro jornadas para el final del campeonato.

En medio de este presente, Cristiano brindó una entrevista con Canal GOAT y dejó una reflexión muy emotiva sobre el tramo final de su carrera profesional, reconociendo que cada vez está más cerca del retiro, aunque todavía disfruta plenamente de seguir jugando.

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Cristiano Ronaldo a corazón abierto

“El final de mi carrera se acerca… disfrutemos cada partido”, expresó Cristiano Ronaldo durante la charla con Canal GOAT. Además, agregó: “Sigo jugando no solo para esta generación, sino también para la anterior y la que viene después. Lo disfruto día a día, partido a partido, año a año, incluso mientras me acerco al final de mi carrera. Eso es un hecho”.

El portugués también dejó en claro que, pese al paso del tiempo, su mentalidad ganadora sigue intacta: “Mi carrera ha sido brillante y quiero que siga siendo así. Todavía lo disfruto, sigo marcando goles… pero sobre todo, se trata de ganar. Y realmente queremos ganar la liga”.

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