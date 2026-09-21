Nicolas Tagliafico podría seguir el camino de Lionel Messi en Argentina: “Es mi última etapa en la Selección”

Además de Lionel Messi, la selección argentina podriía sufrir la baja de Nicolas Tagliafico, que admitió estar en su "última etapa" en la albiceleste.

Lionel Messi ha marcado el fin de una era en la Selección Argentina tras anunciar su retiro internacional posterior al Mundial 2026, con su despedida definitiva programada para la próxima ventana internacional. Para añadir mayor incertidumbre al cuadro albiceleste, Nicolás Tagliafico, otro de los referentes experimentados del plantel, no descarta seguir los pasos del capitán: “Es mi última etapa en la Selección“.

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Con una nómina veterana que requiere recambio, la plantilla de Argentina demanda una reestructuración profunda de cara al proceso rumbo al Mundial 2030, ciclo que aún no confirma la continuidad de Lionel Scaloni como director técnico y arquitecto del proyecto. Más allá de quién ocupe el banquillo, varios de los elementos más galardonados del equipo podrían vivir su último baile durante la fecha FIFA de septiembre y octubre.

Uno de ellos es Nicolás Tagliafico, quien abordado por los medios en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, ofreció una postura categórica al evaluar su momento actual con el equipo nacional: “En la última etapa, tratando de disfrutarla al máximo posible porque no se sabe cuándo se termina. No sé si habrá una renovación grande del plantel“.

Tagliafico, uno de los compañeros clave de Messi

A pesar de mantener un perfil bajo fuera de la cancha, Tagliafico fue protagonista no solo en los pasajes más gloriosos, sino también en las etapas más complejas de la era reciente para Messi en la selección. El lateral izquierdo integró las convocatorias en Rusia 2018 y la Copa América 2019, pasajes amargos que sirvieron como cimiento para los éxitos posteriores hasta la final disputada en el Mundial 2026.

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Nicolás Tagliafico y Lionel Messi de Argentina son superados por Antoine Griezmann de Francia en el Mundial 2018.

El defensor del Olympique de Lyon también fue cuestionado sobre la inminente despedida de Messi de la Selección Argentina, mostrándose contundente al respecto. “Es duro cuando pasan estas cosas, pero hay que saber que esta es la realidad y tarde o temprano iba a pasar. Hay que asimilarlo, hay que trabajar duro para lo que viene, para seguir creciendo. Pasaron muchos años, 20 años, con el mejor jugador pero hay que asimilarlo“, Tagliafico añadió.

A pesar de firmar una destacada actuación individual neutralizando a Lamine Yamal en la final, con 34 años de edad y contrato vigente en Lyon hasta junio de 2027, luce improbable que Tagliafico llegue en ritmo para competir en la Copa del Mundo 2030. En su demarcación, perfiles jóvenes como Facundo Medina o Julio Soler asoman como los candidatos naturales para la transición, aunque llenar el hueco de un ciclo tan ganador representará un reto de enorme exigencia.

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En síntesis