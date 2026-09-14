Mientras Lamine Yamal cuesta 220 millones, así está el valor de Kylian Mbappé en 2026

A lo largo de la historia, una gran cantidad de futbolistas logró marcar una época y quedar en la consideración como algunos de los mejores de todos los tiempos. Sin embargo, mientras pasan los años, también aparecen nuevas generaciones que buscan ocupar ese lugar y convertirse en las grandes figuras del fútbol mundial.

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Más allá de que Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo siguen vigentes y continúan mostrando un gran nivel dentro del campo de juego, para muchos aficionados y especialistas ya no están entre los mejores jugadores del mundo. El paso del tiempo comienza a darle lugar a nuevas estrellas.

En ese contexto, el presente y el futuro parecen tener dos nombres más que claros: Kylian Mbappé y Lamine Yamal. El francés es una de las grandes figuras del Real Madrid, mientras que el español se convirtió en una pieza fundamental del Barcelona pese a su corta edad.

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Ambos ya comienzan a hacer fuerza para quedarse con el próximo Balón de Oro. Mbappé considera que está en condiciones de ser elegido como el mejor jugador del mundo y quedarse con el galardón, mientras que Yamal también apunta a lo más alto y busca dar pelea por el reconocimiento individual.

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Lamine Yamal es más caro que Kylian Mbappé

En cuanto al valor de mercado, Lamine Yamal aparece actualmente como el futbolista más caro del mundo, con una tasación de 220 millones de euros. Kylian Mbappé, por su parte, también se encuentra entre los jugadores más valiosos y Transfermarkt lo tasa en 200 millones de euros.

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