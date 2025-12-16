Kylian Mbappé no dejó al PSG en los mejores términos tras decidir cumplir uno de los sueños más grandes de su carrera: jugar en el Real Madrid, el club de sus amores. Aunque se marchó con el pase en su poder, el delantero francés decidió iniciar acciones legales contra el equipo parisino para reclamar dinero que le adeudaban.

Publicidad

Publicidad

Según sostiene Mbappé, el PSG mantenía cuentas pendientes desde antes de su salida, incluyendo montos vinculados a su salario y otros conceptos relacionados con el trato recibido durante sus últimos meses en París. El jugador argumentó que había salarios no liquidados, condiciones laborales que no se respetaron y otras irregularidades durante su etapa final con el club.

El atacante decidió llevar el caso a instancias legales para que se reconocieran sus derechos, dejando claro que no se trataba de un conflicto menor, sino de montos significativos y de su profesionalismo como futbolista. La disputa generó gran atención mediática y puso nuevamente en el centro del debate la relación entre Mbappé y el PSG.

Finalmente, se confirmó que el delantero que actualmente milita en el fútbol español terminó obteniendo un fallo a su favor. Según informó Fabrizio Romano, la justicia falló a favor de Mbappé, reconociendo sus reclamos y validando su postura ante el PSG.

Publicidad

Publicidad

El Tribunal de París evaluó los argumentos del jugador y determinó que el PSG debía cumplir con las obligaciones pendientes, dejando en claro que el francés tenía razón en sus reclamos. Esta decisión marca un precedente importante sobre cómo los clubes deben manejar los contratos y las condiciones laborales de sus futbolistas.

La cifra millonaria que el PSG deberá pagar a Mbappé

ver también ¿Cuántos goles le faltan a Kylian Mbappé para igualar la mejor temporada de Cristiano Ronaldo en Real Madrid?

El Tribunal de París determinó que PSG deberá pagar al delantero aproximadamente 61 millones de euros, según revelaron en RMC. Esta cifra incluye los salarios adeudados y otros conceptos reconocidos por el tribunal, poniendo fin a un capítulo complicado en la relación entre Mbappé y el club francés.

Publicidad

Publicidad

En síntesis