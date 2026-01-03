Quién pelea HOY sábado 3 de enero de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Como suele ocurrir cada sábado, los aficionados a las artes marciales mixtas esperan conocer quiénes serán los protagonistas encargados de brindar el espectáculo que atrae la atención del mundo. No obstante, en esta oportunidad llega una noticia poco alentadora, ya que este sábado 3 de enero no habrá actividad alguna.

¿Por qué no hay UFC este sábado 3 de enero?

Debido a cuestiones organizativas y decisiones internas de la empresa, este sábado 3 de enero no se realizará ningún evento de la UFC en todo el mundo. Tras el último show celebrado el día 13, la compañía optó por dar por finalizada la temporada y tomarse un breve descanso antes de retomar la acción en 2026, con la expectativa de repetir el éxito del año anterior.

La actividad regresará el sábado 24 de enero en el T-Mobile Arena de Las Vegas, recinto que albergará una velada con varias de las figuras más relevantes de la organización. En el combate estelar de la noche, Justin Gaethje y Paddy Pimblett se medirán por el cinturón interino del peso ligero.

Además, Kayla Harrison expondrá su título del peso gallo frente a la legendaria Amanda Nunes, quien vuelve del retiro decidida a demostrar que aún puede ser considerada la artista marcial más grande de todos los tiempos.

La cartelera también contará con la presencia de nombres destacados como Sean O’Malley y Waldo Cortés-Acosta, entre otros. Este evento corresponderá a UFC 324 y tiene como uno de sus principales objetivos llegar a la Casa Blanca en 2026, con un espectáculo que formará parte de las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos.