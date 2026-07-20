La Copa del Mundo llegó a su fin y un jugador de España se perfila como favorito para quedarse con el galardón que entrega la revista France Football.

Pronosticar al ganador del Balón de Oro se ha vuelto algo impredecible desde que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo abandonaron el futbol europeo. Salvo contadas excepciones, ambos futbolistas se repartieron el galardón de la revista France Football durante largos años y era fácil predecir cuál de los dos lo ganaría según el éxito de sus respectivas temporadas a nivel colectivo.

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Ahora bien, cuando ambos se fueron corriendo del foco poco a poco, esta premiación dio lugar a algunas sorpresas hay dudas sobre quién puede ganar el Balón de Oro 2026, aún después de conocer al campeón del Mundial, una competencia que tiene mucho peso en las votaciones.

Ante esta incertidumbre, en Bolavip elegimos preguntarle a la Inteligencia Artificial de Google Gemini por el resultado de las votaciones y no solo eligió a su favorito para llevarse el premio, sino que también predijo qué jugadores completarían el ‘podio’.

La predicción de la IA para el Balón de Oro 2026

“Mi predicción es que el Balón de Oro 2026 será para Lamine Yamal“, contestó la Inteligencia Artificial al ser consultada por Bolavip. Y completó: “Históricamente, el peso de una Copa del Mundo es inmenso. Ser la figura figura de Barcelona y pieza importante de la selección campeona con apenas 19 años construye una narrativa legendaria que es exactamente el tipo de historia que suele cautivar a los periodistas que votan en el premio de France Football”.

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Lamine Yamal en los festejos de España (Getty Images)

Ahora bien, la IA también predijo qué jugadores terminarán en segundo y tercer lugar en las votaciones:

Ousmane Dembélé (2°) : Si los votantes se inclinan por la temporada de clubes, Dembélé es el candidato ofensivo más fuerte del Paris Saint-Germain. El PSG logró defender su título europeo venciendo al Arsenal 4-3 en la tanda de penaltis (tras un 1-1 en el que Dembélé fue el autor del gol parisino en el tiempo reglamentario). Al ser una pieza clave en el bicampeonato europeo del club, acumula muchísimos méritos, aunque le jugará en contra el peso del Mundial.

: Si los votantes se inclinan por la temporada de clubes, Dembélé es el candidato ofensivo más fuerte del Paris Saint-Germain. El PSG logró defender su título europeo venciendo al Arsenal 4-3 en la tanda de penaltis (tras un 1-1 en el que Dembélé fue el autor del gol parisino en el tiempo reglamentario). Al ser una pieza clave en el bicampeonato europeo del club, acumula muchísimos méritos, aunque le jugará en contra el peso del Mundial. Fabián Ruiz (3°): El candidato “silencioso” pero con el palmarés absolutamente perfecto este año. Logró la hazaña de ganar ambos torneos: fue titular con el PSG en la final de la Champions League y con la selección española campeona del mundo. Aunque los mediocampistas organizadores a veces sufren por no tener el mismo marketing o estadísticas goleadoras que los delanteros, su doblete histórico le garantiza arrastrar muchos votos (un caso muy similar al de Jorginho en 2021).

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Rodri, el olvidado por la IA

Dentro de sus candidatos, la Inteligencia Artificial no mencionó a Rodri. Si bien el centrocampista no tuvo la mejor temporada con Manchester City, fue la figura de España en la Copa del Mundo 2026 e incluso fue premiado con el Balón de Oro de la cita mundialista.

La ceremonia de premiación correspondiente a esta temporada ya tiene fecha: lunes 26 de octubre. Será la edición número 70 del Balón de Oro, por lo que ya se está planificando una gala especial que sea diferente a las anteriores. De arranque, cambia la sede: será en Londres y no en París.

En síntesis

Lamine Yamal ganará el Balón de Oro 2026 según predice la IA de Google.

según predice la IA de Google. Lunes 26 de octubre en Londres se realizará la ceremonia del Balón de Oro.

se realizará la ceremonia del Balón de Oro. Ousmane Dembélé y Fabián Ruiz completan el podio en esta predicción por IA.