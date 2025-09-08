El mundo del fútbol no está listo para decir adiós a dos de los jugadores más grandes de la historia. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han dejado huella con su talento, su entrega y sus actuaciones memorables en el campo, conquistando a millones de fanáticos alrededor del mundo.

ver también Mientras Lionel Messi está a 121 goles de llegar a los 1000 en su carrera, los que le faltan a Cristiano Ronaldo

Pero los años avanzan y ambos ya están en la etapa final de sus carreras. Aun así, siguen siendo figuras determinantes tanto en sus clubes como en las selecciones, mostrando un nivel que muchos ya creían imposible a estas alturas pero que no sorprende.

La semana pasada lo volvieron a demostrar: Messi lideró a Argentina con un doblete en la victoria 3-0 sobre Venezuela, mientras que Ronaldo anotó dos goles en el 5-0 de Portugal ante Armenia. A pesar de su edad, siguen siendo decisivos en cada partido.

Publicidad

Publicidad

Muchos comienzan a preguntarse cuándo se retirarán del fútbol profesional. Por el momento, ninguno de los dos ha dado una fecha exacta, ya que ambos disfrutan del juego y quieren seguir compitiendo. Mientras tanto, consultamos a la Inteligencia Artificial Gemini, que nos dio una estimación sobre el año en que cada uno podría poner fin a su carrera profesional.

ver también El homenaje de Inter Miami a Lionel Messi tras su despedida con la Selección Argentina

La predicción de la IA sobre el retiro de Messi

Según la IA, Messi se retiraría después del Mundial: “Se retirará del fútbol profesional después de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Messi ha sido muy claro al decir que no sabe si llegará a jugar el Mundial de 2026. Sin embargo, su plan es continuar su carrera en el Inter de Miami, donde su contrato actual con una opción de extensión hasta finales de 2027 le daría el tiempo necesario para prepararse para el torneo. Si su condición física lo permite, es probable que la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá sea el punto final de su carrera internacional y el escenario perfecto para un último adiós. Si bien él no lo ha dicho, la edad y el ritmo de las competiciones hacen que sea un final de carrera muy probable”.

La predicción de la IA sobre el retiro de Cristiano Ronaldo

En cuanto a Cristiano Ronaldo, la IA estima que se retirará en 2027: “Se retirará del fútbol profesional en el año 2027. Ronaldo ha expresado repetidamente su deseo de jugar hasta los 40 o 42 años. Teniendo en cuenta que cumplirá 42 años a principios de 2027, esta fecha se alinea perfectamente con sus propias metas. Aunque ya no juega en las ligas más competitivas de Europa, su nivel en Arabia Saudita le permite mantenerse activo y en forma. Es plausible que decida jugar uno o dos años más en el Al-Nassr y que el Mundial de 2026 sea el punto final de su carrera con la selección de Portugal”.

Publicidad

Publicidad