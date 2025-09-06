El homenaje de Inter Miami a Lionel Messi tras su despedida con la Selección Argentina

Lionel Messi vivió una noche emotiva en el partido entre la Selección Argentina y Venezuela por la penúltima jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Si bien la Albiceleste ya había asegurado su clasificación antes de este parón internacional, el encuentro del jueves en el Monumental se trató del último de la Pulga como local por Eliminatorias en su país.

Por eso, el ’10’ se mostró emocionado en la entrada en calor y más adelante coronó una noche soñada con un doblete en la goleada por 3-0. Messi estuvo acompañado de toda su familia en esta especial fecha y recibió el cariño tanto de sus compañeros como de los miles de aficionados presentes en las gradas. Ahora bien, ese mismo jueves Inter Miami también lo sorprendió con un homenaje.

El homenaje de Inter Miami a Lionel Messi

En las últimas horas, la franquicia de la MLS anunció que la playera de todas sus divisiones inferiores llevarán el logo de la marca de Lionel Messi. Si bien Adidas continuará fabricando la indumentaria de Inter Miami, ahora el uniforme contará con la ‘M’ característica de la marca personal del máximo ganador del Balón de Oro.

Esta medida deja en claro que Inter Miami sigue confiando en Messi como la piedra angular de su proyecto -tanto adentro como afuera de la cancha- en la recta final de su carrera como jugador profesional. Leo ha hecho crecer al club en todos los ámbitos y ahora la franquicia de Fort Lauderdale le ofrece el citado homenaje a modo de agradecimiento.

Inter Miami tiene un pie en los Playoffs de la MLS

Las Garzas son el equipo con menos partidos disputados en la Conferencia Este (25), pero aún así se colocan en la sexta posición de la tabla (zona de clasificación directa). De hecho, se encuentra a 11 unidades del líder -Philadelphia- con cuatro cotejos menos. Es decir, de ganar todos ellos, tomarán la punta.

